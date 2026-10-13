Трамп нашел наиболее циничный способ поиздеваться над Укариной: раскрыта роковая ловушка плана США



















Предложенное с участием президента США Дональда Трампа энергетическое перемирие может оказаться неравноценным для Украины и России, если его условия будут ограничивать действия одной стороны. Политолог Олег Саакян обратил внимание на противоречия в подходе к прекращению ударов по энергетическим объектам и объяснил, почему такая инициатива не обязательно гарантирует реальную деэскалацию.

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По словам эксперта, принципиальный вопрос состоит в том, какие именно объекты будут охватывать договоренности. Если речь идет о российских нефтеперерабатывающих заводах, возникает проблема неравных условий, ведь у Украины нет аналогичного количества действующих предприятий такого типа.

"Это энергетическое перемирие, которое мы теперь узнаем, что о ударах исключительно по нефтеперерабатывающим заводам. Это откровенное издевательство, потому что в Украине НПЗ работающих нет", — заявил Саакян.

Политолог считает, что сужение договоренностей к конкретным объектам подвергает сомнению саму идею взаимного прекращения атак. По его мнению, если Россия будет продолжать бить по украинской энергетической инфраструктуре, а Киев одновременно будет вынужден воздерживаться от ответных ударов, перемирие рискует превратиться в одностороннее ограничение для Украины.

"И это будет одностороннее прекращение огня по Украине. Это так называется правильно. Понятно, что его не будет", — подчеркнул эксперт.

Саакян также подверг сомнению способность Вашингтона обеспечить выполнение договоренностей, если они не будут содержать четких правил и механизмов контроля. По его оценке, проблема заключается не в самой идее прекращения ударов, а в том, смогут ли стороны гарантировать взаимность.

"Он ее абсурдизировал и соответственно развязал руки Украине. Сейчас Украина может сказать: если Россия не бьет по энергетике, мы готовы не бить по НПЗ. Трамп, иди договаривайся с Путиным об энергетике", — отметил Саакян.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что администрация президента США Дональда Трампа может использовать военную помощь и обмен разведывательной информацией как инструменты давления на Украину, чтобы добиться прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Однако заявления Вашингтона еще не означают, что ограничения обязательно будут введены.