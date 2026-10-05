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Трамп нашел циничную причину не наказывать Путина за войну в Украине: раскрыта наибольшая угроза

На фоне неопределенности санкций Кремль может получить дополнительное время, а перспектива трехсторонней встречи до конца октября остается под вопросом

5 октября 2026, 10:50
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Клименко Елена








Президент США Дональд Трамп пока не торопится переходить к практическому применению новых жестких санкций против России. При этом 18 сентября он подписал закон, существенно расширяющий президентские полномочия в этой сфере. Документ позволяет, в частности, вводить высокие тарифы против крупных покупателей российских энергоносителей, включая Китай и Индию. В настоящее время Вашингтон оценивает возможные экономические и политические последствия такого решения.

Трамп нашел циничную причину не наказывать Путина за войну в Украине: раскрыта наибольшая угроза

Фото: из открытых источников

Политолог Игорь Рейтерович отмечает , что без американского давления Пекин и Нью-Дели вряд ли будут иметь достаточную мотивацию отказываться от российской нефти.

"Если не будет санкций со стороны США, эти страны просто продолжат закупать нефть у России", — отмечал эксперт.

Параллельно Вашингтон продолжает дипломатические попытки завершить войну. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова присоединиться к трехсторонней встрече с США и Россией на техническом уровне. Ее планируют организовать до конца октября, а среди возможных площадок называют Соединенные Арабские Эмираты или другую предложенную американцами страну. В то же время Москва не демонстрирует готовность к компромиссу и продолжает выдвигать неприемлемые для Киева требования.

Рейтерович считает, что одного дипломатического давления недостаточно. По его мнению, Запад должен одновременно усиливать санкции, а Украина получать больше возможностей для ударов по российской военной инфраструктуре.

"Санкций и ударов должно быть больше", — отмечал политолог, объясняя, что именно комплексное давление способно заставить Кремль изменить свое поведение.

Портал "Комментарии" уже писал , что Владимир Путин может все больше опасаться не только украинских ударов, но и возможных изменений внутри собственного окружения. Такую оценку высказал дипломат Владимир Огрызко, комментируя ужесточение мер безопасности вокруг российского руководителя.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Hj9_H8Sf30I
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