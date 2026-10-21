Трамп нанесет наибольший удар по Украине уже в скором времени: эксперт ошарашил срочным предупреждением



















Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает , что спешка вокруг переговоров по завершению войны в Украине в значительной степени связана с внутриполитическими интересами президента США Дональда Трампа. По его оценке, американскому лидеру важно продемонстрировать результат накануне выборов в Конгресс, а украинский вопрос стал одним из направлений политического противостояния в США.

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Голобуцкий объяснил, что демократы используют ситуацию вокруг войны для критики Трампа и его способности выполнять предвыборные обещания. В то же время, Украина зависит от американской поддержки, поэтому дипломатическая коммуникация с Вашингтоном требует особой осторожности.

"У Трампа через две недели выборы в Конгресс и ему нужно, конечно, показать какой-то результат", — подчеркнул политтехнолог.

По его мнению, Киеву не стоит недооценивать возможность того, что американская администрация постарается ускорить переговорный процесс, чтобы продемонстрировать политический успех. В то же время Украина должна учитывать риски чрезмерной зависимости от решений Вашингтона .

Голобуцкий также предостерег от опрометчивых публичных заявлений, которые могут осложнить отношения с американским руководством.

"Мы должны иметь всегда не только план А, но и план Б, В там и так далее", — заявил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Кремле воспринимают обострение отношений между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским как благоприятное для Москвы изменение политической ситуации. Российские власти рассчитывают, что усиление давления Вашингтона на Киев поможет добиться уступок, которые Кремль не смог получить на поле боя.