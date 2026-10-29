Трамп может сыграть по собственным правилам по Украине: эксперт предупредил о худшем сценарии

Предстоящие переговоры Украины, России и США о завершении войны могут зависеть не только от позиций Киева и Москвы, но и внутриполитических процессов в Соединенных Штатах. В частности, на дипломатические планы способны повлиять промежуточные выборы в Конгресс США. Об этом заявил руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович, комментируя заявления президента Владимира Зеленского во время визита в Нидерланды.

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Здесь следует отметить, что сторона страны-агрессора говорит о встрече после четвертого числа, то есть они вообще не детализируют конкретные даты. И очевидно, что здесь ставка делается на результаты промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов Америки", — пояснил Рейтерович.

Для Украины это создает дополнительные риски: переговорный процесс может зависеть от внутренних интересов американской администрации, а не только необходимости достичь справедливого мира. В то же время, остается открытым вопрос участия европейских партнеров. Киев заинтересован в их привлечении, однако окончательный состав участников еще предстоит согласовать.

Среди возможных тем обсуждение — прекращение огня по энергетической инфраструктуре и на море, обмен военнопленными и возвращение украинских детей. В то же время территориальные вопросы, по словам Зеленского, должны решаться на уровне глав государств.

Рейтерович отмечает, что ключевая роль в потенциальной встрече будет принадлежать президенту США Дональду Трампу. Однако сам факт проведения такого саммита и достижение конкретных договоренностей пока не гарантирован.

"Если когда-то такая встреча и состоится, то главным действующим лицом на ней будет именно президент Соединенных Штатов Америки. Он должен быть в центре внимания и должен подписывать какие-то важные документы. Но до этих документов еще очень и очень долго", — подчеркнул эксперт.

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