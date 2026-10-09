Трамп может готовить опасное предложение Путину по Украине: раскрыт крайне опасный сигнал



















Перспективы мирных переговоров по завершению войны России против Украины остаются неопределенными, а их развитие в значительной степени зависит от позиции Кремля и решений президента США Дональда Трампа. Политтехнолог и соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает , что пока нет признаков готовности России к договоренностям, которые могли бы реально прекратить боевые действия.

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Среди прочего эксперт прокомментировал сообщения о дипломатических контактах украинских представителей с американской стороной и возможных встречах по завершению войны. По его мнению, сам факт переговоров еще не означает, что стороны приблизились к компромиссу.

"Мира нам никто не предлагает. Просто не предлагает. Нет какого-то готового плана лежащего мира, который нужно только найти. К сожалению, сейчас такого варианта нет", — заявил политтехнолог.

Он предположил, что Трампу может быть важно продемонстрировать прогресс в вопросе прекращения войны, тогда как российский лидер Владимир Путин, по оценке Голобуцкого, может рассчитывать на продолжение военного давления.

"Мы сейчас до конца этого месяца в переговорную игру фактически не играем. Только вопрос в самом Трампе: что он может пообещать Путину и насколько ему нужна видимость перемирия в Украине. Самому Путину это не нужно, он уверен, что сможет нас передавить", — сказал он.

В то же время, Голобуцкий признал, что ситуация может изменяться под влиянием экономических факторов, в частности доходов России от экспорта нефти и последствий украинских ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может готовить очередную массированную ракетную атаку по Украине. По имеющейся информации на 9 октября, противник проводит космическую разведку объектов в центральных, южных и западных регионах страны. Среди потенциальных средств поражения – крылатые ракеты воздушного и морского базирования, отмечают мониторинговые каналы.