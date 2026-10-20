Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Киевом достигла нового уровня. Последние заявления Дональда Трампа с критикой украинского руководства и его высказывания о возможном переговорном процессе без непосредственного участия Украины вызвали широкий резонанс. Изменяет ли Белый дом свое отношение к Владимиру Зеленскому и может ли Вашингтон усилить давление на Киев, добиваясь принятия условий, выгодных Кремлю? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

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Чат-бот ChatGPT считает, что Вашингтон может усилить давление на Киев, ведь Дональд Трамп открыто критикует Владимира Зеленского и сомневается в его подходе к мирным переговорам. В то же время, американский президент демонстрирует готовность договариваться с Москвой. Если такая политика будет сопровождаться задержками военной помощи, нехваткой ракет для противовоздушной обороны или ограничением доступа к важным технологиям, позиции Украины за столом переговоров могут ослабить. Это создаст для Киева дополнительные трудности в отстаивании своих интересов.

Однако напряженность в отношениях между Трампом и Зеленским еще не свидетельствует об окончательном разрыве партнерства или намерении Вашингтона заставить Украину принять российские требования. Важную роль сыграет Европа, которая может усилить финансовую, военную и дипломатическую поддержку Киева, хотя полностью заменить американские ресурсы будет сложно. Потому одним из возможных сценариев остаются попытки склонить Украину к компромиссу. В то же время, любые договоренности без действенных гарантий безопасности могут не устранить угрозу нового российского нападения.

Чат-бот Grok убежден, что Дональд Трамп, похоже, изменяет подход к Украине, сосредотачиваясь, прежде всего, на скорейшем завершении войны с минимальными затратами для США. По такой логике давление может усиливаться не только на Москву, но и на Киев. Важным рычагом влияния остается американская военная помощь: ее сокращение или задержка может ослабить возможности Украины на поле боя и заставить украинское руководство искать сложные компромиссы. Дополнительным фактором являются политические разногласия между Трампом и Зеленским, которые могут усложнять диалог и ослаблять переговорные позиции Киева.

В то же время, Москва может воспользоваться стремлением Вашингтона быстро достичь договоренностей, пытаясь добиться новых уступок от Украины. Среди потенциальных требований Кремля могут быть территориальные изменения, отказ от вступления в НАТО или ограничение военных возможностей Украины. Однако навязывание Киеву всех российских условий не является неизбежным сценарием: этому могут противодействовать европейские партнеры, часть американского политикума и самая украинская власть.

Чат-бот Gemini считает, что если рассматривать ситуацию без эмоций, давление администрации Дональда Трампа на Украину имеет несколько составляющих. В первую очередь, американский президент заинтересован в скором завершении войны, которое могло бы стать для него важным внешнеполитическим достижением. Для этого Вашингтон может использовать дипломатические и экономические инструменты, пытаясь подтолкнуть Киев и Москву к переговорам. Однако стремление как можно быстрее достичь договоренностей не гарантирует справедливого результата для Украины, особенно если вопрос прекращения боевых действий будет преобладать над долгосрочными гарантиями безопасности.

В то же время, возможности США влиять на решения Киева не безграничны. Вашингтон может пересматривать объемы военной помощи, но заставить украинское общество и Вооруженные силы согласиться на капитуляцию гораздо сложнее. Отказ от поддержки Украины также может повлечь за собой политические споры внутри США и задать вопрос о надежности американских обязательств перед партнерами.

Таким образом, все три версии ИИ убеждены, что риск усиления американского давления на Украину реальный, но принуждение к принятию условий Путина неизбежно. В ближайшие недели могут показать, стремится ли Трамп к сбалансированным переговорам, или попытаться добиться быстрого соглашения за счет украинских интересов. Решающими станут конкретные решения по военной помощи, позиция европейских союзников и содержание возможных гарантий безопасности для Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Владимир Фесенко обратил внимание на противоречивые идеи американского мирного плана, которые обсуждались в медиа накануне переговоров по завершению войны в Украине. По его оценке, отдельные положения потенциальной договоренности могут относиться не только к прекращению боевых действий, но и к масштабным изменениям в отношениях России с Западом.