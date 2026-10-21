Трамп и Си окончательно лишат Украину права решать свою судьбу: какой страшный замысел на столе у Путина

Российский диктатор Владимир Путин стремится провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы продемонстрировать свою роль в мировой политике. В то же время, такой формат переговоров вызывает вопрос относительно места Украины в возможном обсуждении завершения войны. Об этом заявил эксперт Бюро по анализу политики Виктор Бобиренко.

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Комментируя возможность трехстороннего саммита, эксперт провел параллели с Ялтинской конференцией 1945 г., когда лидеры государств-победительниц во Второй мировой войне обсуждали послевоенное устройство Европы. По его мнению, Путин хотел бы повторить подобный формат, но уже с участием Трампа и Си Цзиньпина.

"Мечта Путина – это провести такую условно Ялту-45. Только вместо Сталина он вместо Рузвельта — Трампа, вместо Черчилля — уже Китай и Си Цзиньпин", — отметил Бобиренко.

В то же время эксперт подверг сомнению то, насколько такой формат отвечает интересам китайского руководства. По его оценке, Пекин может быть прежде всего заинтересован в собственных договоренностях с Вашингтоном, а не в усилении международных позиций России.

Бобиренко также считает, что заявления Трампа о переговорах по Украине могут быть связаны с внутриполитическими процессами в США. В частности, он связывает активность американского президента с борьбой за поддержку избирателей в преддверии выборов в Конгресс.

По мнению Бобиренко, Украине нужно добиваться того, чтобы никакие решения о ее будущем не принимались без участия Киева.

"Важно, чтобы в переговорах всегда союзники говорили, что мы ни о чем не будем договариваться без Украины", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что спешка вокруг переговоров по завершению войны в Украине в значительной степени связана с внутриполитическими интересами президента США Дональда Трампа.