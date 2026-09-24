Трамп и Си могут перекроить правила игры: раскрыт драматический сценарий перемен в войне в Украине

Отношения между США и Китаем остаются одним из ключевых факторов мировой политики, а встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина привлекает особое внимание и в контексте войны России против Украины. Для Киева этот контакт важен прежде всего из-за возможности использовать влияние Пекина на Москву. Владимир Зеленский заявил, что просил Трампа привлечь Си к дипломатическим усилиям по прекращению войны и деэскалации. В частности, речь шла об энергетической сфере и экспорте зерна. Действительно ли эта встреча способна изменить ситуацию вокруг Украины? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

По версии чат-бота ChatGPT , рассчитывать на то, что именно украинский вопрос станет центральной темой договоренностей между Вашингтоном и Пекином, пока рано. Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина охватывают более широкий спектр проблем: торговые отношения и тарифы, развитие стратегических технологий, доступ к редкоземельным ресурсам, ситуацию вокруг Тайваня и события на Ближнем Востоке. В то же время, война России против Украины может занять важное место в общей дипломатической дискуссии, ведь потенциальное влияние Китая на Москву может рассматриваться США как дополнительный инструмент для переговоров.

Для Украины контакты Трампа и Си могут иметь практическое значение, прежде всего, в вопросах, связанных с возможной деэскалацией. Речь идет, в частности, о защите энергетической инфраструктуры, безопасности судоходства в Черном море и стабильности экспорта украинского зерна. Однако Пекин будет принимать решение, исходя, прежде всего, из собственных экономических и геополитических интересов и отношений как с США, так и с Россией.

Чат-бот Copilot убежден, что наиболее позитивным для Украины сценарием может стать ситуация, когда Трамп и Си Цзиньпин договорятся об общем давлении на Россию. Для Китая затяжная война означает экономические риски, нестабильность мировых рынков и дополнительные проблемы для развития. Если Пекин даст понять Кремлю, что дальнейшая эскалация противоречит китайским интересам, позиции Москвы могут ослабить, а переговорный процесс получит новый толчок. В то же время существует и другой вариант: Украина останется одним из вопросов большого разговора между Вашингтоном и Пекином, где главными темами будут торговля, технологии и глобальное соперничество США и Китая.

Наиболее тревожным выглядит сценарий, при котором обе стороны начнут продвигать идею скорого завершения войны любой ценой. В таком случае давление может направляться не только на Кремль, но и Киев. Украина рискует получить предложения компромиссов, которые будут внешне выглядеть как путь к миру, но фактически не устранят главные угрозы безопасности.

Чат-бот Gemini утверждает, что первым практическим шагом в переговорах может стать договоренность о понижении интенсивности ударов по критически важным объектам. В первую очередь, речь идет об энергетической и зерновой инфраструктуре, безопасность которой имеет значение не только для Украины, но и для международных рынков. Китай как крупный покупатель российских энергоресурсов и США, заинтересованные в стабильности мировых цен на топливо, имеют потенциально рычаги для влияния на Москву. Другим направлением может быть неформальный торг вокруг интересов Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В случае экономических уступок со стороны Вашингтона Китай может усилить контроль над поставкой в Россию компонентов и технологий двойного назначения.

В то же время, потенциальные договоренности между США и Китаем могут касаться не только отдельных эпизодов войны, но и более широкой модели деэскалации. Согласованная позиция Вашингтона и Пекина могла бы создать для Кремля дополнительное дипломатическое давление и сузить пространство для продолжения конфликта. Логика такого сценария состоит в том, что России придется учитывать позицию своего ключевого партнера, если Китай изменит уровень поддержки.

Таким образом, все три модели ИИ убеждены, что главным результатом встречи для Украины может стать не готовое решение о завершении войны, а появление или отсутствие конкретных сигналов относительно готовности Пекина использовать свое влияние на Москву. Особенно показательны будут возможные договоренности об энергетике, зерне и безопасности судоходства. Если после переговоров появятся конкретные шаги, то это станет отдельным дипломатическим фактором для дальнейших переговоров. Если же украинский вопрос останется лишь частью более широкой повестки дня США и Китая, Киеву придется и дальше полагаться прежде всего на собственную дипломатию и договоренности с союзниками.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина может столкнуться с необходимостью делать сложный выбор, если война будет затягиваться, а переговорный процесс не даст быстрого результата.