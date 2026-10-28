Трамп и Путин против Зеленского: политолог предупредил о страшном сценарии переговоров

Возможная трехсторонняя встреча президентов Украины, США и России без европейских союзников может создать серьезные риски для Киева. При таком формате Украина рискует оказаться в невыгодном положении за столом переговоров и столкнуться с давлением двух лидеров. Об этом заявил профессор политологии НаУКМА, научный советник Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Алексей Гарань.

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Эксперт обратил внимание на неопределенность организации такой встречи. Ранее рассматривалась возможность проведения переговоров во время саммита G20, однако, по его словам, Владимир Зеленский, насколько известно, не получил приглашение, в то время как Владимир Путин якобы планирует принять участие в мероприятии.

"Я сейчас не совсем могу понять, как может состояться эта встреча, даже чисто технически. Ну да, ее можно организовать. (...) Однако сложно прогнозировать, что будет специально организована отдельная встреча к тому времени", — отметил Гарань.

В то же время, политолог подчеркнул, что больше всего его беспокоит не сам факт переговоров, а возможный баланс сил между участниками. По его мнению, без европейских партнеров украинская сторона может оказаться в ситуации, когда ей предстоит противостоять общей позиции Вашингтона и Москвы.

"Я всегда выражал и выражаю обеспокоенность по поводу возможных результатов такой встречи. То есть мы можем быть в ситуации, когда один против двух. Мы не должны исключать такую возможность. Я действительно опасаюсь такой встречи с участием Трампа, Зеленского и Путина", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отрицал информацию о якобы спор со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом во время переговоров. Он заявил, что сообщения о деталях общения не соответствуют действительности и обратил внимание на информационные атаки, направленные против мирного процесса.