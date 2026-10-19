Трамп и Путин погрузят Украину в страшную реальность: эксперт ошарашил опасным прогнозом

Украине необходимо учитывать, что администрация президента США Дональда Трампа все чаще озвучивает позиции, совпадающие с интересами Кремля. Такую оценку высказал ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

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По словам эксперта, последние заявления Трампа свидетельствуют о том, что Вашингтон фактически поддерживает требования Москвы по завершению войны. Дикий обратил внимание на слова американского президента о том, что Украине якобы стоило заключить соглашение еще два года назад.

Как пояснил ветеран, речь идет о предложенном ранее плане из 28 пунктов, который он считает сценарием капитуляции Украины и уступок России. По мнению Дикого, именно это соглашение Трамп подразумевает, когда заявляет, что раньше у Киева были лучшие возможности для договоренностей.

В то же время, эксперт подчеркнул, что ситуация на фронте за это время существенно изменилась. Если два года назад русские войска наступали во многих направлениях, несмотря на значительные потери, то сейчас, по его оценке, соотношение сил на отдельных участках фронта уже другое.

Дикий считает, что Украина готовится к усилению политического давления со стороны Вашингтона. Он назвал нынешний этап решающим и предупредил, что администрация Трампа может и дальше настаивать на решениях, выгодных Москве.

Отдельно ветеран прокомментировал идею возможной встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. По мнению Дикого, американский президент стремится оказаться в центре внимания мировой политики и видит себя участником такого формата, а не лидером демократического лагеря в противостоянии авторитарным режимам.

"Принимаем эту данность и нам нужно в этой данности дальше жить, воевать, побеждать. Поэтому исходим из той реальности, что Штаты уже окончательно перешли на сторону России", — подытожил Евгений Дикий.

Портал "Комментарии" уже писал , что США могут пойти на дальнейшее ослабление санкций против России, в том числе в отношении танкеров, газового сектора и отдельных российских компаний. В то же время Вашингтон, по информации источников РБК-Украина, требует от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, не предлагая конкретных гарантий или компенсаций.