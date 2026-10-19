logo

BTC/USD

82664

ETH/USD

2429.17

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп и Путин погрузят Украину в страшную реальность: эксперт ошарашил опасным прогнозом
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп и Путин погрузят Украину в страшную реальность: эксперт ошарашил опасным прогнозом

Эксперт раскритиковал заявления президента США о возможности заключить соглашение ранее и объяснил, почему не считает его приемлемым для Украины.

19 октября 2026, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украине необходимо учитывать, что администрация президента США Дональда Трампа все чаще озвучивает позиции, совпадающие с интересами Кремля. Такую оценку высказал ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

Трамп и Путин погрузят Украину в страшную реальность: эксперт ошарашил опасным прогнозом

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, последние заявления Трампа свидетельствуют о том, что Вашингтон фактически поддерживает требования Москвы по завершению войны. Дикий обратил внимание на слова американского президента о том, что Украине якобы стоило заключить соглашение еще два года назад.

Как пояснил ветеран, речь идет о предложенном ранее плане из 28 пунктов, который он считает сценарием капитуляции Украины и уступок России. По мнению Дикого, именно это соглашение Трамп подразумевает, когда заявляет, что раньше у Киева были лучшие возможности для договоренностей.

В то же время, эксперт подчеркнул, что ситуация на фронте за это время существенно изменилась. Если два года назад русские войска наступали во многих направлениях, несмотря на значительные потери, то сейчас, по его оценке, соотношение сил на отдельных участках фронта уже другое.

Дикий считает, что Украина готовится к усилению политического давления со стороны Вашингтона. Он назвал нынешний этап решающим и предупредил, что администрация Трампа может и дальше настаивать на решениях, выгодных Москве.

Отдельно ветеран прокомментировал идею возможной встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. По мнению Дикого, американский президент стремится оказаться в центре внимания мировой политики и видит себя участником такого формата, а не лидером демократического лагеря в противостоянии авторитарным режимам.

"Принимаем эту данность и нам нужно в этой данности дальше жить, воевать, побеждать. Поэтому исходим из той реальности, что Штаты уже окончательно перешли на сторону России", — подытожил Евгений Дикий.

Портал "Комментарии" уже писал , что США могут пойти на дальнейшее ослабление санкций против России, в том числе в отношении танкеров, газового сектора и отдельных российских компаний. В то же время Вашингтон, по информации источников РБК-Украина, требует от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, не предлагая конкретных гарантий или компенсаций.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости