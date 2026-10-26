Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпин без участия президента Украины Владимира Зеленского. Такой формат потенциальной встречи вызывает вопросы о предстоящем мирном процессе, роли Киева в переговорах и о том, насколько позицию Украины будут учитывать при обсуждении путей завершения войны. Готов ли Трамп обсуждать судьбу Украины без ее представителей, может ли Кремль воспользоваться таким форматом для продвижения собственных требований и какие последствия это будет иметь для Киева? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT утверждает, что Трамп может пойти на прямые переговоры с Путиным без участия Зеленского, ведь его подход к международной политике в значительной степени основывается на личных договоренностях лидеров. Американский президент неоднократно демонстрировал готовность общаться непосредственно с политическими оппонентами, считающимися влиятельными игроками. В этом контексте Путин может рассматриваться им как партнер по заключению масштабного соглашения, тогда как позиция Зеленского, по мнению Трампа, способна затруднять поиск компромисса. Кроме того, глава Белого дома заинтересован в быстром результате, который можно было бы представить как дипломатический успех. Прямой диалог с Москвой позволил бы ему самостоятельно определять повестку дня и обсуждать возможные условия завершения войны.

В то же время отстранение Украины от переговорного процесса создало бы серьезные политические риски. Односторонние договоренности о украинских территориях или безопасности могли бы вызвать негативную реакцию европейских союзников и части американского политикума. К тому же, Киев не обязательно согласится выполнять решения, принятые без его участия.

Чат-бот Copilot убежден, что переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без участия Владимира Зеленского вполне возможны, учитывая практику международной дипломатии. Лидеры великих государств часто проводят двусторонние встречи, чтобы обсудить международные конфликты и выяснить позиции друг друга. Для Трампа такой формат мог бы дать возможность проверить, готова ли Москва к компромиссам, а также оценить истинные намерения Кремля. Американский президент традиционно предпочитает личные контакты с руководителями других государств и может рассматривать прямой диалог как способ ускорить поиск решения о завершении войны.

Однако важно различать предварительные консультации и окончательные договоренности. Даже если Трамп и Путин будут обсуждать будущее Украины без Зеленского, реализовать достигнутые договоренности без согласия Киева будет сложно. Украина самостоятельно определяет свою позицию по условиям мира, а попытки решать ее судьбу без участия украинской власти могут вызвать сопротивление европейских партнеров.

Чат-бот Gemini считает, что возможность прямых переговоров между США и Россией без участия Украины будет зависеть от политических интересов сторон и от формата будущих договоренностей. Дональд Трамп может сделать ставку на личный диалог с Владимиром Путиным, рассчитывая самостоятельно найти компромисс, отвечающий интересам Вашингтона. Однако даже если американская и российская стороны достигнут определенных договоренностей без Киева, это не гарантирует их реализации. Украинская власть имеет собственную позицию по завершению войны, а согласие на условия, определенные без участия Украины, вовсе не автоматически. Поэтому результаты таких переговоров будут в значительной степени зависеть от готовности Киева поддержать предложенные решения.

Не менее важным фактором будет оставаться позиция европейских партнеров, настаивающих на учете украинских интересов и безопасности всего континента. Попытка отстранить Киев от обсуждения условий мира может обострить разногласия между США и Европой, ослабить трансатлантическое единство и усложнить дальнейшую поддержку Украины. Кроме того, договоренности, заключенные без непосредственного участия украинской стороны, не обязательно устранят причины конфликта или обеспечат длительное прекращение боевых действий.

Таким образом все три модели ИИ убеждены, что переговоры Трампа с Путиным без Зеленского возможны, но сами по себе не обеспечат миру. Даже если лидеры договорятся об определенных шагах по прекращению боевых действий, это еще не будет означать завершение войны на приемлемых для Украины условиях. Главный риск заключается не в самом факте встречи, а в попытке принять решение относительно украинских территорий, обороноспособности и будущих гарантий безопасности без согласия Киева. В то же время, многое будет зависеть от того, смогут ли США и европейские партнеры согласовать общую позицию и обеспечить выполнение возможных договоренностей. Решающими будут оставаться способность Украины отстаивать собственные интересы, поддержка союзников и наличие реальных гарантий, которые сделают невозможным новую российскую агрессию.

Портал "Комментарии" уже писал , что переговоры между Россией и Соединенными Штатами не обязательно свидетельствуют о приближении завершения войны против Украины.