Трамп и Путин готовят страшное обвинение Зеленскому: раскрыт страшный сценарий нового соглашения



















Договоренность между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного горючего может иметь серьезные последствия для Украины. Кремль способен использовать ее не только для экономической выгоды, но и для усиления политического влияния на американского президента. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, анализируя возможные последствия так называемого дизельного соглашения.

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По оценке эксперта, Трамп заинтересован в снижении цен на топливо в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Для Путина же важно воспользоваться этим интересом, чтобы улучшить отношения с американским лидером и создать для Украины сложную дипломатическую ситуацию.

"Главный смысл этого соглашения в том, чтобы, по сути, сформировать для нас ловушку. С одной стороны, фактически убивается идея энергетического перемирия, на которое мы надеялись. Трампу уже не нужно договариваться и давить на Путина, чтобы тот прекратил удары по украинской энергетике, ведь он и так может получить свой дизель.

Политолог считает, что Москва может оказаться в выигрышной позиции вне зависимости от дальнейших решений Киева. Если США потребуют прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, это будет отвечать интересам Кремля. Если Украина продолжит атаки, Вашингтон может обвинять ее в препятствовании договоренностям.

"Если Трамп будет давить на нас и заставлять прекратить удары по российским НПЗ, Россия от этого выиграет. Если же мы не согласимся и продолжим атаки, возникнет системная основа для кризиса в двусторонних отношениях между США и Украиной", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что публикация американского издания The Washington Post о якобы совместном мирном плане США и Европы по завершению войны в Украине не отражает согласованной позиции западных партнеров. В Офисе президента считают, что материал передает взгляд только части американской переговорной команды, а его обнародование может стать попыткой Вашингтона продемонстрировать свои дипломатические успехи.