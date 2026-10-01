Будущее мирных переговоров по Украине все больше зависит от того, каким будет формат диалога между Вашингтоном, Москвой и Киевом. Прямые контакты США с Россией создают возможность для обсуждения условий прекращения войны, однако в то же время поднимают вопрос о роли Украины в принятии окончательных решений. Не исключено, что американская и российская стороны попытаются предварительно согласовать отдельные положения будущего соглашения, которые впоследствии будут предложены украинским властям. Могут Трамп и Путин договориться за спиной Зеленского и поставить Украину перед фактом? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

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Чат-бот ChatGPT утверждает, что президент США Дональд Трамп заинтересован в скорейшем завершении войны и может усиливать давление одновременно на Киев и Москву. Для Путина же американская инициатива открывает возможность продвигать свои требования — от территориальных претензий к ограничению военного потенциала Украины. Параллельно Вашингтон может предлагать различные форматы диалога, включая трехсторонние встречи и договоренности о частичном прекращении ударов. Киев демонстрирует готовность к переговорам, но не согласен рассматривать их как путь к капитуляции.

В то же время, риск того, что США и Россия попытаются сначала согласовать определенные параметры, а затем предложить их Украине, остается. Однако реализовать договоренность без участия Киева будет сложно: ее выполнение будет зависеть от украинской власти, армии и общества. Кроме того, позиция европейских государств также будет иметь значение для гарантий безопасности и дальнейшей поддержки Украины.

По версии чат-бота Copilot , возможность закрытых контактов между Вашингтоном и Москвой действительно не стоит отвергать, ведь большие государства традиционно пытаются договариваться даже о самых сложных международных конфликтах. Однако сам факт американо-российского диалога еще не означает, что решения по Украине могут быть реализованы без ее участия. Киев остается непосредственной стороной войны, поэтому любые договоренности потребуют его привлечения и практического выполнения.

В то же время, Москва может быть заинтересована именно в двустороннем формате с Вашингтоном, который позволил бы Кремлю позиционировать Россию как равного геополитического игрока. Для Украины наибольший риск заключается не столько в возможных переговорах Трампа и Путина, сколько в том, что их результаты могут оказать дополнительное давление на Киев. Если для части западных партнеров скорое прекращение войны станет приоритетом, перед украинскими властями может встать сложный вопрос: насколько далеко можно идти на компромиссы, не создавая новых угроз для государства?

Чат-бот ChatGPT убежден, что для Украины самая большая опасность может заключаться не в самих контактах Трампа с Путиным, а в том, что Вашингтон и Москва попытаются сначала согласовать общую рамку урегулирования, а затем предложат ее Киеву. Трамп заинтересован в быстром результате, в то время как Кремль может использовать переговоры для продвижения вопросов санкций, экономических отношений и собственных требований относительно будущего Украины. Потому активизация американо-российского диалога автоматически повышает значение позиции Киева.

В то же время договориться о завершении войны без Украины будет очень сложно. Киев имеет свои позиции относительно территорий, безопасности и будущих гарантий и уже демонстрировал готовность к отдельным деэскалационным шагам при условии взаимности. Трамп может рассматривать переговоры с Путиным как инструмент давления на обе стороны, однако ситуация станет значительно сложнее, если Москва потребует территориальных уступок или ослабления санкций.

В общем, все три модели ИИ считают, что главный вопрос для Украины — не то, могут Трамп и Путин общаться без Зеленского, а то, сможет ли Киев влиять на содержание любых договоренностей, которые будут определять его будущее. Если переговоры будут оставаться трехсторонними, то пространство для украинской позиции будет сохраняться. Если Москва и Вашингтон сначала сформируют собственную рамку, а Украине оставят лишь возможность ее принять или отклонить, риск политического давления на Киев существенно возрастет.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина может оказаться перед сложным выбором по дальнейшим ударам по российской энергетической инфраструктуре.