Трамп хочет использовать Зеленского для легализации преступлений Путина: эксперт ошарашил худшим сценарием

Приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит "Большой двадцатки" в США может быть попыткой Дональда Трампа снизить критику из-за контактов с Россией и ее постепенного возвращения к международной политике. Такое мнение высказал дипломат и директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Фото: из открытых источников

Комментируя заявление американского президента о готовности пригласить Зеленского на декабрьский саммит в Майами, эксперт обратил внимание на предварительные контакты представителей РФ с площадкой G20. По его словам, российские чиновники уже участвовали во встречах группы, а Владимир Путин раньше получал приглашение.

По мнению Хари, Трамп может стремиться продемонстрировать, что способен собрать за столом лидеров государств и добиться политического урегулирования войны. Однако дипломат сомневается, что сама встреча руководителей Украины и России способна разрешить принципиальные противоречия между странами.

"Это укладывается в видение Трампа, что могут сесть кто-то там, главы государств, и разрешить этот конфликт. Это, конечно, не соответствует действительности", — отметил Хара.

Он подчеркнул, что между Украиной и Россией существуют принципиальные разногласия, а Москва, по его оценке, стремится не только достичь целей в войне, но изменить собственное положение в Европе и мире.

Поэтому дипломат не возлагает больших надежд на возможную встречу в рамках саммита G20. Даже если она состоится, ее результативность, по его мнению, остается под вопросом.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Виктор Бобиренко считает, что зимой Россия может сосредоточить усилия на атаках по украинским городам и тыловой инфраструктуре. По его оценке, Кремль может пытаться создать для Украины дополнительное давление из-за ударов по столице, крупным городам и объектам, от которых зависит логистика.