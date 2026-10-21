Трамп готовит сценарий завершения войны без Украины: три события, которые изменят все до конца 2026 года

В течение следующих восьми недель Россия планирует использовать зимние холода для ударов по Украине. Россия накопила достаточно ракет и беспилотников, чтобы вывести из строя электросеть и систему отопления, от которых зависят миллионы людей.

Завершение войны. Фото портал "Комментарии"

Последствия могут быть особенно опасны для жителей городов вдали от фронта, пишет издание The Atlantic. Если удары приведут к масштабным перебоям с теплом и электричеством, дома в сильные морозы могут стать угрозой для жизни.

В то же время, как отмечают журналисты, в ближайшие недели произойдут три международных события, способных повлиять на дальнейшее развитие войны.

Выборы в США. До американских выборов остается две недели. В Киеве опасаются, что победа демократов в одной или обеих палатах Конгресса может подтолкнуть президента Дональда Трампа к еще более жесткой позиции по отношению к Украине в последние недели полного контроля республиканцев над Вашингтоном.

Возможна встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина. К середине ноября предложен саммит на юге Китая. По данным издания, российский лидер Владимир Путин хочет встретиться с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы обсудить прекращение войны. Украина, по описанному сценарию, может остаться за столом переговоров.

Саммит G20 в декабре. Встреча запланирована на поле для гольфа Трампа в районе Майами. По словам его советников, американский президент представляет, как будет стоять между Путиным и Владимиром Зеленским при подписании мирного соглашения, даже если для этого придется заставить Украину согласиться с ним.

Один из украинских чиновников, согласившийся говорить анонимно, описал ощущения Киева по поводу международных решений, которые могут определить будущее страны: "Похоже, что все это происходит без нас".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин заявил о возобновлении переговоров.



