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Трамп готовит сценарий завершения войны без Украины: три события, которые изменят все до конца 2026 года

Россия готовится использовать зимние морозы в качестве оружия, а решения США и Китая могут повлиять на будущее Украины

21 октября 2026, 18:42
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Кречмаровская Наталия

В течение следующих восьми недель Россия планирует использовать зимние холода для ударов по Украине. Россия накопила достаточно ракет и беспилотников, чтобы вывести из строя электросеть и систему отопления, от которых зависят миллионы людей.

Трамп готовит сценарий завершения войны без Украины: три события, которые изменят все до конца 2026 года

Завершение войны. Фото портал "Комментарии"

Последствия могут быть особенно опасны для жителей городов вдали от фронта, пишет издание The Atlantic. Если удары приведут к масштабным перебоям с теплом и электричеством, дома в сильные морозы могут стать угрозой для жизни.

В то же время, как отмечают журналисты, в ближайшие недели произойдут три международных события, способных повлиять на дальнейшее развитие войны.

Выборы в США. До американских выборов остается две недели. В Киеве опасаются, что победа демократов в одной или обеих палатах Конгресса может подтолкнуть президента Дональда Трампа к еще более жесткой позиции по отношению к Украине в последние недели полного контроля республиканцев над Вашингтоном.

Возможна встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина. К середине ноября предложен саммит на юге Китая. По данным издания, российский лидер Владимир Путин хочет встретиться с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы обсудить прекращение войны. Украина, по описанному сценарию, может остаться за столом переговоров.

Саммит G20 в декабре. Встреча запланирована на поле для гольфа Трампа в районе Майами. По словам его советников, американский президент представляет, как будет стоять между Путиным и Владимиром Зеленским при подписании мирного соглашения, даже если для этого придется заставить Украину согласиться с ним.

Один из украинских чиновников, согласившийся говорить анонимно, описал ощущения Киева по поводу международных решений, которые могут определить будущее страны: "Похоже, что все это происходит без нас".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин заявил о возобновлении переговоров.




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Источник: https://www.theatlantic.com/national-security/2026/10/trump-putin-russia-ukraine-midterms/689096/
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