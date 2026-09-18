Трамп готовит новый ход: секретный план США по завершению войны в Украине

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что война в Украине скоро будет урегулирована. Конкретных параметров будущей договоренности он не назвал. На этом фоне три популярных модели искусственного интеллекта попытались разобраться, какой план может стоять за такими заявлениями.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что слова Трампа не обязательно означают наличие готового мирного соглашения. По его мнению, президент США может готовить поэтапное прекращение боевых действий.

Первым шагом может стать ограничение ударов по энергетической инфраструктуре, после чего возвращение к переговорам между Украиной, Россией и США. Подобная логика частично согласуется с сообщениями о попытках Вашингтона восстановить трехсторонний формат.

Самый сложный вопрос – территории. ChatGPT обращает внимание, что именно вокруг них остается главное противоречие. Джаред Кушнер ранее заявлял, что территориальный вопрос остается помехой договоренности.

Чат-бот Gemini видит возможный замысел Трампа шире. По его версии, одним из вариантов может являться фактическая заморозка боевых действий по нынешней линии фронта без юридического признания захваченных Россией территорий.

Еще один возможный инструмент – одновременное давление на Киев и Москву. Украину, по этой логике, могут подталкивать к компромиссам через американскую помощь, а Россию – из-за угрозы усиления поддержки Украины и новых экономических ограничений.

Gemini также предполагает более широкий геополитический расчет: завершение войны могло бы позволить США высвободить больше ресурсов для других направлений, в том числе противостояния с Китаем.

Чат-бот Grok делает акцент на внутриполитическом эффекте. По его мнению, Трампу может потребоваться быстрый результат, который можно представить как собственное дипломатическое достижение.

В таком сценарии промежуточным результатом могла бы стать договоренность о паузе в ударах, энергетическом перемирии или заморозке фронта. Отдельно Grok выделяет сокращение американских расходов и ответственности за дальнейшее течение войны.

В то же время чат-бот признает, что главная проблема остается неизменной: Киев и Москва имеют разные позиции относительно территорий и условий завершения войны. Поэтому скорая договоренность пока остается предположением, а не фактом.

В заключении все три чата-боты сходятся в одном: по заявлениям Трампа может стоять попытка ускорить переговорный процесс и добиться хотя бы промежуточной договоренности. Различаются прогнозы в акцентах. ChatGPT говорит о поэтапном прекращении боевых действий, Gemini — о заморозке фронта, давлении на стороны и более широком геополитическом расчете, а Grok — о политическом результате и сокращении американского участия.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой опасный сценарий Трамп готовит Зеленскому.



