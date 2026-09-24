Трамп готовит кардинальный переворот в войне Путина: украинцев предупредили о новой страшной угрозе

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН и предстоящая встреча американского президента с Си Цзиньпином могут повлиять на дальнейшее ход международных переговоров по войне РФ против Украины. Политолог Виктор Бобиренко рассказал о нескольких моментах, которые, по его мнению, могут иметь значение для Киева.

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По словам эксперта, Трамп во время выступлений делал акцент не только на войне в Украине, но и на более широком перечне международных проблем. В то же время Бобиренко считает важным, что тема Украины продолжает оставаться среди вопросов, которые американский президент поднимает на международном уровне.

"Вот потом он вспомнил о войне в Украине и санкциях. Сказал, что готов применить адские санкции против России и ее союзников. Потом он говорил о других проблемах, но Украина все равно оставалась среди ключевых тем. И это важно, потому что вопрос войны никуда не исчезает", — отметил Виктор Бобиренко.

Отдельно политолог обратил внимание на заявления по поводу возможного энергетического перемирия и ситуации в Черном море. По его мнению, именно такие договоренности могли бы стать одним из практических направлений дальнейших переговоров.

"Что имеет значение — энергетическое перемирие, договаривались. То есть взаимные отказы от ударов по энергетической инфраструктуре. Плюс черноморский мораторий. Чтобы не бить друг друга в Черном море, чтобы россияне могли свое зерно таскать и свою нефть, а мы свое зерно. Это могло бы стать отдельным направлением договоренностей", — пояснил эксперт.

В то же время, Бобиренко скептически оценивает перспективу непосредственной встречи Зеленского и Владимира Путина. Он отметил, что для организации такого формата нужны гарантии безопасности, а Кремль пока не демонстрирует готовность к такому шагу.

Политолог также обратил внимание на будущие контакты Трампа с Си Цзиньпином. По его мнению, именно отношения между США и Китаем могут стать одним из факторов, влияющих на дальнейшую международную ситуацию.

"Встреча Трампа и Си Цзиньпина — это ключевое событие. Я не думаю, что они договорятся о мире в Украине. Почему? Потому что Си Цзиньпину нужно дождаться, пока Трамп проиграет выборы, станет хромой уткой. А следующая встреча у них предусматривается в Китае 19 ноября. И тогда уже в Си Цзинь".

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия пытается найти в Украине централизованные системы и объекты, удар по которым может повлечь значительные проблемы для населения.