Трамп готов коварно сдать Украину Путину: озвучен крайне опасный сценарий

Действия Дональда Трампа значительно обострили отношения между США и Китаем, что все больше приближает мир к потенциальному военному противостоянию. В этой геополитической игре Вашингтон пытается использовать Владимира Путина в качестве инструмента давления, но глава Кремля уже сделал выбор не в пользу Соединенных Штатов. Об этом в комментарии "24 Канала" рассказал Петр Кульпа, бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО.

Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что в течение последнего года Трамп фактически потерпел неудачу как в тарифной, так и в технологической войне с Китаем. Глобальные экономические связи рушатся, а США оказались в уязвимом положении из-за переноса американскими корпорациями производства в Азию.

"США остались с финансовой системой, но без продукции", — подчеркнул Кульпа.

Мир все меньше рассчитывает на способность Вашингтона выиграть противостояние с Пекином. Даже Европа начинает дистанцироваться от США, сокращая торговые потоки. Кульпа подчеркивает, что нынешняя политика Трампа носит ревизионистский характер, подобный подходу Путина, и направлена на разрушение существующего мирового порядка. Смена глобального гегемона редко происходит без конфликтов, так что вероятность войны растет.

По словам эксперта, Трамп пытается подчинить себе европейские государства для ускорения подготовки к противостоянию с Китаем, что предполагает сотрудничество с Москвой.

"Путин, как бандит, должен испугать европейцев. Трамп стремится договориться с ним, используя суверенитет таких стран как Украина, Польша и государства Балтии, чтобы получить контроль над его поведением в отношении Китая", — пояснил Кульпа.

Однако, по мнению аналитика, Кремль не предаст Пекин. Китай обеспечивает Путину модель правления, подобную северокорейской, позволяющей передавать власть в пределах семьи или клана, чего Трамп не может гарантировать. Путин убежден, что в глобальном противостоянии победу одержит Китай. "Путин смирился с тем, что является китайской шестеркой. Европа должна ориентироваться на мир, установленный не Трампом, а Пекином", — подытожил Кульпа.

