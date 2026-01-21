logo

Трамп готов коварно сдать Украину Путину: озвучен крайне опасный сценарий
Трамп готов коварно сдать Украину Путину: озвучен крайне опасный сценарий

Аналитик разъяснил замысел Трампа по Украине и подчеркнул, что Путин останется союзником Китая.

21 января 2026, 13:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Действия Дональда Трампа значительно обострили отношения между США и Китаем, что все больше приближает мир к потенциальному военному противостоянию. В этой геополитической игре Вашингтон пытается использовать Владимира Путина в качестве инструмента давления, но глава Кремля уже сделал выбор не в пользу Соединенных Штатов. Об этом в комментарии "24 Канала" рассказал Петр Кульпа, бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО.

Трамп готов коварно сдать Украину Путину: озвучен крайне опасный сценарий

Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что в течение последнего года Трамп фактически потерпел неудачу как в тарифной, так и в технологической войне с Китаем. Глобальные экономические связи рушатся, а США оказались в уязвимом положении из-за переноса американскими корпорациями производства в Азию.

"США остались с финансовой системой, но без продукции", — подчеркнул Кульпа.

Мир все меньше рассчитывает на способность Вашингтона выиграть противостояние с Пекином. Даже Европа начинает дистанцироваться от США, сокращая торговые потоки. Кульпа подчеркивает, что нынешняя политика Трампа носит ревизионистский характер, подобный подходу Путина, и направлена на разрушение существующего мирового порядка. Смена глобального гегемона редко происходит без конфликтов, так что вероятность войны растет.

По словам эксперта, Трамп пытается подчинить себе европейские государства для ускорения подготовки к противостоянию с Китаем, что предполагает сотрудничество с Москвой.

"Путин, как бандит, должен испугать европейцев. Трамп стремится договориться с ним, используя суверенитет таких стран как Украина, Польша и государства Балтии, чтобы получить контроль над его поведением в отношении Китая", — пояснил Кульпа.

Однако, по мнению аналитика, Кремль не предаст Пекин. Китай обеспечивает Путину модель правления, подобную северокорейской, позволяющей передавать власть в пределах семьи или клана, чего Трамп не может гарантировать. Путин убежден, что в глобальном противостоянии победу одержит Китай. "Путин смирился с тем, что является китайской шестеркой. Европа должна ориентироваться на мир, установленный не Трампом, а Пекином", — подытожил Кульпа.

Как уже писали "Комментарии", в Купянске украинские военные продолжают операцию по зачистке территорий от российских солдат, пытавшихся проникнуть на оборонные позиции, маскируясь под гражданских. По оценкам ВСУ, проведение этой операции может продолжаться около месяца, пока враг полностью не будет вытеснен.



