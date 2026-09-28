

















Дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает , что последние дипломатические инициативы Дональда Трампа в отношении России могут создавать политические преимущества для Кремля. В частности, он критически оценил идею трехсторонних контактов с участием Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также возможное приглашение российского президента на саммит G20 в Майами.

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По словам дипломата, он не видит в нынешнем поведении Трампа последовательной политики давления на Москву. Огрызко считает, что российский лидер пытается использовать американскую дипломатическую активность в своих интересах.

"У меня уже, честно говоря, нет никаких сомнений в том, что Путин держит Трампа на каком-то большом крюке, даже не крючке, а крюке. И тот делает то, что Путину в данный момент нужно", — заявил Огрызко.

Дипломат также указал на возможную роль американской внутренней политики. По его оценке, нынешние позиции Трампа могут меняться в зависимости от политической ситуации в США, в частности, после выборов в Конгресс.

"Трамп просто продолжает демонстрировать, что он значительно лучше чувствует себя в среде бандитов и автократов, чем в демократических силах. Я думаю, это ненадолго", — сказал Огрызко.

В то же время, он разделяет политику администрации и позиции всех американских институтов. По словам дипломата, критика Трампа со стороны сенаторов и конгрессменов также является частью политической Америки, которая может повлиять на дальнейшие решения Вашингтона.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин изменил собственное видение того, как должна завершиться война против Украины. По мнению ветерана АТО Евгения Дикого, Кремль больше не рассчитывает на полный обрушение украинской обороны на фронте, а все больше ставит на истощение украинского тыла.