Трамп давит на Украину ради договоренностей с Путиным: раскрыт опасный мотив США



















Администрация президента США Дональда Трампа пытается склонить Украину к завершению войны на условиях, которые могут расценивать в Киеве как капитуляцию. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

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По его мнению, нынешнее давление Вашингтона не случайно. Американская сторона понимает зависимость Украины от военной и разведывательной поддержки и использует этот фактор при переговорах. Дополнительным фактором, считает парламентарий, внутриполитическая ситуация в США и приближение промежуточных выборов.

"Нас склоняют к миру в их понимании, к капитуляции в нашем понимании, в том числе и таким образом. В свое время, когда был Анкоридж, это была первая, как участникам этого сговора казалось, удачная попытка принять решение о нас без нас. Оно не сработало", — отметил Рахманин.

По его словам, нынешнее давление на Киев — продолжение попыток договариваться о будущем Украины без полноценного учета ее позиции. В то же время, депутат убежден, что особых изменений в подходах Трампа к России не произошло.

Рахманин объяснил это тем, что американскому президенту проще находить общий язык с российским руководством, чем с Владимиром Зеленским.

"Если говорить о внутреннем, то между Трампом и Путиным столько подобного, что из всех существующих в мире политических лидеров Путин для Трампа наиболее понятен. Путин для Трампа наиболее приемлем", — заявил парламентарий.

Он отметил, что публичное противостояние между Киевом и Вашингтоном может создавать дополнительные дипломатические риски. Однако, по его убеждению, даже более сдержанная риторика украинского руководства не обязательно изменила бы позицию Трампа.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп снова выступил с критикой украинского лидера Владимира Зеленского, поставив под сомнение его готовность способствовать завершению войны. Кроме того, американский президент заявил, что Россия якобы ведет себя приемлемо, несмотря на продолжение атак на Украину. Политолог Игорь Рейтерович связывает такую риторику, в частности с внутриполитической ситуацией в Соединенных Штатах.