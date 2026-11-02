Трамп дал Путину карт-бланш на капитуляцию Украины: Гордон рассказал, что происходило за кулисами

Россия несколько месяцев подряд системно обстреливает Киев – применяет и дроны разных модификаций, и баллистические ракеты. При этом средств отражения атак мало — США даже не согласовывают отправку ракет к Patriot, которые уже были оплачены.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что как Трамп и Путин пытались принудить Украину к капитуляции.

"Путин пошел в свое последнее и решительное сражение за полтора месяца до выборов в Соединенных Штатах Америки. Он заручился полной поддержкой Трампа. И думаю, что Трамп дал ему карт-бланш на то, чтобы принудить Украину к капитуляции за полтора месяца", — отметил он.

По словам журналиста, Трампу потребовалось окончание войны в Украине. Трампу фактически требовалось до 3 ноября, а фактически до 1 ноября, за два дня до выборов сказать, что он завершил еще одну войну.

"Окончить эту войну так, чтобы и волки были сыты, и овцы целые, у него не получалось, потому что Зеленский не собирался, и правильно делал, отдавать Донбасс, а Путин не собирался без Донбасса заканчивать. Поэтому Трамп и Путин потребовали от Украины капитуляции", — пояснил Гордон.

Журналист объяснил, что после того, как Зеленский не захотел капитулировать, россияне начали жестко избивать Киев и мосты в том числе. А американцы не давали ни оружия, ни ракет в Patriot, ничего, и, по словам Гордона, начали выкручивать руки.

"Вот последний решительный бой Путина, потому что он прекрасно понимал, что дальше, если он сейчас не заставит Украину к капитуляции, будет только хуже и на фронте, и в экономике. В том, что Трамп не выиграет промежуточные выборы", — отметил он.

Гордон отметил, что экономика для войны — это самое главное, ведь "есть деньги — воюешь, нет денег — не воюешь".

"Путин оценил ситуацию, понял, что денег дальше в таком объеме не будет, и потому с блефом, со всеми делами пошел в эту последнюю битву. Он проиграл. Я еще раз повторяю, он с треском проиграл. Сейчас все изменится", — подытожил он.

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