Украина еще не получила разрешения на использование спутниковой системы Starshield для операций на территории России. Это ограничивает возможности ВСУ выявлять пусковые установки баллистических ракет и наносить по ним точечные удары. Президент Владимир Зеленский заявил, что неоднократно обсуждал этот вопрос с американским лидером Дональдом Трампом, однако решения пока нет.

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По словам Зеленского, доступ к Starshield позволил бы украинским военным определять местоположение российских баллистических установок и препятствовать новым атакам. Президент подчеркнул, что речь идет прежде всего о защите гражданского населения от ракетных ударов.

"Россия не сможет ежедневно применять против нас баллистические ракеты, потому что мы будем блокировать их запуски. Речь идет о баллистических атаках против наших гражданских", – объяснил Зеленский в интервью PBS NewsHour.

Глава государства рассказал, что поднимал вопрос снятия ограничений во время трех или четырех встреч с Трампом. Он также обращал внимание американского президента на дефицит ракет для систем Patriot, необходимых одновременно Украине и странам Ближнего Востока.

"Я сказал президенту: у вас никогда не будет достаточно ракет Patriot, чтобы предоставить их и Ближнему Востоку, и нам. Только одно – откройте нам Starshield, и мы будем блокировать их баллистические пусковые установки. Это очень помогло бы спасти жизнь гражданских", – сказал Зеленский свое предложение.

В то же время, по словам президента Украины, Трамп выражал готовность попытаться решить вопрос, но отмечал, что окончательное решение в значительной степени зависит от компании SpaceX Илона Маска.



Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что российская армия может сосредоточить основное наступательное давление на Покровском и Краматорском направлениях, пытаясь одновременно заставить Украину перебрасывать резервы на другие участки фронта.