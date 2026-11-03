logo

BTC/USD

76987

ETH/USD

2263.5

USD/UAH

45.53

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп блокирует уничтожение пусковых установок РФ: озвучено громкое обвинение
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп блокирует уничтожение пусковых установок РФ: озвучено громкое обвинение

Президент Украины неоднократно просил Дональда Трампа разрешить использование спутниковой системы Starshield на территории России

3 ноября 2026, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина еще не получила разрешения на использование спутниковой системы Starshield для операций на территории России. Это ограничивает возможности ВСУ выявлять пусковые установки баллистических ракет и наносить по ним точечные удары. Президент Владимир Зеленский заявил, что неоднократно обсуждал этот вопрос с американским лидером Дональдом Трампом, однако решения пока нет.

Трамп блокирует уничтожение пусковых установок РФ: озвучено громкое обвинение

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, доступ к Starshield позволил бы украинским военным определять местоположение российских баллистических установок и препятствовать новым атакам. Президент подчеркнул, что речь идет прежде всего о защите гражданского населения от ракетных ударов.

"Россия не сможет ежедневно применять против нас баллистические ракеты, потому что мы будем блокировать их запуски. Речь идет о баллистических атаках против наших гражданских", – объяснил Зеленский в интервью PBS NewsHour.

Глава государства рассказал, что поднимал вопрос снятия ограничений во время трех или четырех встреч с Трампом. Он также обращал внимание американского президента на дефицит ракет для систем Patriot, необходимых одновременно Украине и странам Ближнего Востока.  

"Я сказал президенту: у вас никогда не будет достаточно ракет Patriot, чтобы предоставить их и Ближнему Востоку, и нам. Только одно – откройте нам Starshield, и мы будем блокировать их баллистические пусковые установки. Это очень помогло бы спасти жизнь гражданских", – сказал Зеленский свое предложение.

В то же время, по словам президента Украины, Трамп выражал готовность попытаться решить вопрос, но отмечал, что окончательное решение в значительной степени зависит от компании SpaceX Илона Маска.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что российская армия может сосредоточить основное наступательное давление на Покровском и Краматорском направлениях, пытаясь одновременно заставить Украину перебрасывать резервы на другие участки фронта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости