Трам приказал нанести смертельный удар по ВСУ: эксперт шокировал прогноз о последствиях



















Администрация президента США Дональда Трампа может использовать военную помощь и обмен разведывательной информацией как инструмент давления на Украину, чтобы добиться прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Однако заявления Вашингтона еще не означают, что ограничения обязательно будут введены. Военный эксперт Роман Свитан объяснил , насколько опасны для Украины такие сценарии и почему прекращение ударов по нефтяной инфраструктуре РФ несет серьезные риски.

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По словам эксперта, украинские атаки на российские НПЗ имеют стратегическое значение, поскольку ослабляют экономические возможности Кремля и создают проблемы с обеспечением российской армии горючим. Если Украина согласится остановить подобные удары, Москва получит дополнительное пространство для восстановления поврежденных мощностей и поддержки своей военной машины.

"Остановка ударов по российской нефтяной инфраструктуре для нашей армии — смерти подобна", — подчеркнул Роман Свитан.

По его мнению, возможные договоренности об энергетическом перемирии необходимо оценивать не только с дипломатической точки зрения, но и с учетом их влияния на ход войны. Ведь российская нефтяная отрасль обеспечивает значительную часть ресурсов, которые Кремль может направлять на продолжение боевых действий против Украины.

В то же время, эксперт призывает не преувеличивать возможные последствия такого решения. Украина имеет собственные разведывательные возможности, в частности, аэроразведку и соответствующие военные структуры. Кроме того, определенную часть потребностей могут покрывать европейские партнеры, владеющие спутниковыми системами и другими средствами сбора информации.

"Нет таких катастрофических проблем, которых можно было бы опасаться, если есть определенная альтернатива", — отметил военный эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп пытается добиться от Украины прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако такой шаг может ослабить переговорные возможности Киева.