Трагедия 2022 года в Украине повторится: озвучен страшный прогноз нового удара Путина

Россия может усилить использование территории Беларуси для атак против Украины и различных гибридных операций. В то же время, ресурсов для проведения полноценного сухопутного наступления с белорусского направления у Кремля пока недостаточно. Об этом в эфире "Эспрессо" и Slawa.TV заявил советник лидера белорусского демократического движения Светланы Тихановской Франак Вячорка.

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По его словам, у Москвы пока нет необходимого количества личного состава для запуска новой наземной кампании с территории соседнего государства.

"Такой риск есть, это может произойти не сегодня, не завтра. Ведь у Путина нет живой человеческой силы. Сейчас ему нужно самому провести мобилизацию", — отметил Вячорка.

При этом он считает, что угроза с территории Беларуси отнюдь не сводится к возможному наступлению. Кремль уже использует белорусское направление для гибридного давления на Украину и страны Запада. Среди таких инструментов эксперт назвал миграционный кризис на границах Литвы и Латвии, военные учения вблизи территорий НАТО и Украины, а также возможные запуски или пролеты беспилотников с белорусской территории.

По мнению Вячорки, учитывая стратегическое положение Беларуси Москва может и дальше превращать ее в площадку для провокаций. Контроль над страной дает Путину дополнительный рычаг влияния как на Украину, так и на западные государства.

Именно поэтому, отметил советник Тихановской, необходимо не допустить дальнейшего укрепления российских позиций в Беларуси и продолжать давление на режим Александра Лукашенко.

"Нужно быть готовыми, надо делать все, чтобы этого не произошло, чтобы не дать Путину закрепиться, укрепиться в Беларуси. А значит, нужно ослаблять Лукашенко", — заявил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия в ближайшее время не демонстрирует готовности к реальному завершению войны против Украины. Противоречивые заявления представителей Кремля, по мнению руководителя аналитического центра "Деловая столица" Вадима Денисенко, не следует воспринимать как признак подготовки к результативным переговорам.