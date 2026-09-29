Тотальный блэкаут в Москве: способна ли Украина устроить россиянам холодную зиму

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если будет блэкаут в Киеве, то света не будет и в Москве. Намекают на трудные времена для москвичей и украинские эксперты, отмечая, что Украина может выбить ключевые энергообъекты и оставит европейскую часть РФ без света, а Москву и без тепла. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта возможен ли тотальный блэкаут в столице РФ.

Москва. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает сценарий полной изоляции Москвы от света и тепла скорее голливудским, чем реалистичным. Причина – масштаб энергосистемы РФ, ее резервы и мощная ПВО вокруг столицы. В то же время, точечные и регулярные удары по отдельным районам Московской области и объектам инфраструктуры модель ИИ называет вполне реальными.

По мнению Gemini, смысл таких ударов не только в физическом ущербе. Если москвичи начнут ощущать взрывы, тревоги и перебои со светом, война перестанет казаться далекой. Кремлю придется перебрасывать дефицитные системы ПВО с фронта для защиты тыла.

Чат-бот Grok напоминает, что Украина уже достает до Москвы. В ответе упоминаются удары по Московскому НПЗ в июне и сентябре 2026 года. По оценке предприятие, которое давало до 40% горючего столицы, останавливалось, что создавало проблемы для логистики и влияло на цены на АЗС.

Однако полный блэкаут и холод в Москве Grok считает гораздо более сложной задачей. Энергосистема России имеет большой запас прочности и дублирования, а столицу прикрывает ПВО. Более реалистичный вариант — локальные отключения, дефицит топлива, рост цен и нервозность населения.

Grok считает, что это может усилить давление на Кремль и показать россиянам, что война уже не где-то далеко. Но капитуляции это не гарантирует, а влияние на ход войны, по его оценке, будет заметным, но не решающим.

Чат-бот DeepSeek также исключает полный блэкаут Москвы как маловероятный сценарий. Объясняет масштаб города, запас прочности энергокольца и ПВО. В то же время, удары по подстанциям и ТЭЦ он считает вполне возможными.

Отдельно DeepSeek подчеркивает психологический эффект. Россияне, привыкшие воспринимать войну как нечто далекое, могут почувствовать ее напрямую. Это, по мнению модели ИИ, способно поколебать чувство стабильности. Среди возможных последствий называют давление на элиты, панику среди населения и осознание уязвимости столицы.

В то же время DeepSeek предостерегает от прямой связи между холодом и завершением войны. Сам по себе дискомфорт не заставит Россию сдаться.

Все три чата-боты сходятся в одном: полностью погрузить Москву в темноту и холод на всю зиму они считают маловероятным. Вместо этого локальные удары по энергетике, топливу и инфраструктуре могут быть реальным сценарием. Разница – в акцентах: Gemini больше говорит об отвлечении ПВО и военном давлении, Grok – о топливном дефиците и ограниченном влиянии на ход войны, а DeepSeek – о психологическом ударе по ощущению безопасности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему эксперт Свитан называл удары дронами по Москве нецелесообразными.



