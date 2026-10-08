Тотальное уничтожение Украины: Безуглая шокировала заявлением о новой тактике России

Российские войска изменили тактику обстрелов Украины – реактивные дроны, ракеты, КАБы прилетают в гражданские объекты. И хотя и раньше россияне особо не беспокоились о том, что ударили в жилой дом, торговый центр или больницу. Однако сейчас атаки стали еще более терроризирующими. К ударам добавили практику медленного и постоянного запуска дронов, чтобы парализовать жизнь украинцев.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Все больше экспертов отмечает, что Россия хочет просто уничтожить Украину. Народная депутат Марьяна Безуглая убеждена, что россияне и раньше были настроены на уничтожение украинской нации.

"Просто они действительно перешли на новый этап. Было несколько этапов. Начало полномасштабного вторжения, первый месяц, яркий этап. Они собирались очень быстро захватить", — пояснила Безуглая.

По ее словам, украинцы показали сопротивление, которого они не ожидали. Однако россияне поняли, что не смогут удержать столь большой фронт и пересмотрели стратегию.

"И они перестроили свою доктрину на войну на истощение. Эта доктрина была на 3 года. Они ее потом продолжали. Сейчас они поменяли ее — летом. Это новая третья фраза на уничтожение. А фактически "сириизация", как у Алеппо. Уничтожение, не важно, гражданская, не гражданская — уничтожение чем быстрее", — пояснил он.

Она напомнила о реактивных дронах. И хотя, по ее словам, не все так пессимистично, но Украине приходится догонять Россию в технологиях. Народная депутат отметила, что мир перестроится, международное право будет другим.

"И нам ничего не остается, как защищать нашу государственность и учиться жить и выживать в новом мире", — подытожила политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда, по мнению журналиста Гордона, москвичи могут выйти на митинги против Путина.



