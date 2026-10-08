logo

BTC/USD

83110

ETH/USD

2566.6

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Тотальное уничтожение Украины: Безуглая шокировала заявлением о новой тактике России
commentss НОВОСТИ Все новости

Тотальное уничтожение Украины: Безуглая шокировала заявлением о новой тактике России

Народная депутат Безуглая рассказала о новой фазе в войне России против Украины

8 октября 2026, 00:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские войска изменили тактику обстрелов Украины – реактивные дроны, ракеты, КАБы прилетают в гражданские объекты. И хотя и раньше россияне особо не беспокоились о том, что ударили в жилой дом, торговый центр или больницу. Однако сейчас атаки стали еще более терроризирующими. К ударам добавили практику медленного и постоянного запуска дронов, чтобы парализовать жизнь украинцев.

Тотальное уничтожение Украины: Безуглая шокировала заявлением о новой тактике России

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Все больше экспертов отмечает, что Россия хочет просто уничтожить Украину. Народная депутат Марьяна Безуглая убеждена, что россияне и раньше были настроены на уничтожение украинской нации.

"Просто они действительно перешли на новый этап. Было несколько этапов. Начало полномасштабного вторжения, первый месяц, яркий этап. Они собирались очень быстро захватить", — пояснила Безуглая.

По ее словам, украинцы показали сопротивление, которого они не ожидали. Однако россияне поняли, что не смогут удержать столь большой фронт и пересмотрели стратегию.

"И они перестроили свою доктрину на войну на истощение. Эта доктрина была на 3 года. Они ее потом продолжали. Сейчас они поменяли ее — летом. Это новая третья фраза на уничтожение. А фактически "сириизация", как у Алеппо. Уничтожение, не важно, гражданская, не гражданская — уничтожение чем быстрее", — пояснил он.

Она напомнила о реактивных дронах. И хотя, по ее словам, не все так пессимистично, но Украине приходится догонять Россию в технологиях. Народная депутат отметила, что мир перестроится, международное право будет другим.

"И нам ничего не остается, как защищать нашу государственность и учиться жить и выживать в новом мире", — подытожила политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда, по мнению журналиста Гордона, москвичи могут выйти на митинги против Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ctuJn50hlwA
Теги:

Новости

Все новости