Тотальное уничтожение Украины: Безуглая шокировала заявлением о новой тактике России

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Кречмаровская Наталия
Российские войска изменили тактику обстрелов Украины – реактивные дроны, ракеты, КАБы прилетают в гражданские объекты. И хотя и раньше россияне особо не беспокоились о том, что ударили в жилой дом, торговый центр или больницу. Однако сейчас атаки стали еще более терроризирующими. К ударам добавили практику медленного и постоянного запуска дронов, чтобы парализовать жизнь украинцев.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Все больше экспертов отмечает, что Россия хочет просто уничтожить Украину. Народная депутат Марьяна Безуглая убеждена, что россияне и раньше были настроены на уничтожение украинской нации.
По ее словам, украинцы показали сопротивление, которого они не ожидали. Однако россияне поняли, что не смогут удержать столь большой фронт и пересмотрели стратегию.
Она напомнила о реактивных дронах. И хотя, по ее словам, не все так пессимистично, но Украине приходится догонять Россию в технологиях. Народная депутат отметила, что мир перестроится, международное право будет другим.
Напомним: портал "Комментарии" писал, когда, по мнению журналиста Гордона, москвичи могут выйти на митинги против Путина.