Только тогда Путину придется считаться с Украиной: эксперт озвучил жесткое требование для прекращения войны



















Россия будет продолжать наносить удары по Украине, пока будет иметь для этого ресурсы. Поэтому Киеву нужно не только защищаться, но и системно избивать по экономической основе русской войны. Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Фото: из открытых источников

По его словам, одним из главных направлений уже стала атака на российскую нефтяную отрасль. Особое значение имеет производство дизельного горючего, без которого сложно представить нормальную работу российской экономики и армии.

"Россия будет стрелять, пока будет возможность. До конца войны мы должны считать это базовым сценарием", — отметил Загородний.

В то же время, эксперт считает, что Украина может постепенно расширять перечень целей. Речь идет не только о нефтеперерабатывающих заводах, но и об энергетической и газовой инфраструктуре РФ. Таким образом, по его мнению, можно создать серьезные проблемы для промышленности, отопления и электростанций.

Загородний подчеркнул, что наиболее эффективным способом заставить Москву изменить свое поведение может стать экономическое истощение.

"Только экономическим коллапсом Украина может выбить Россию из войны", — заявил он.

Отдельно политтехнолог обратил внимание на возможность ударов по критической инфраструктуре Москвы. По его оценке, из-за чрезвычайно централизованной системы управления Россия может быть особенно чувствительна к масштабным проблемам в столице.

Среди потенциальных направлений он назвал энергообеспечение Москвы и крупные дата-центры, обеспечивающие работу ключевых финансовых и государственных структур. По мнению Загороднего, такие удары могут продемонстрировать россиянам, что война имеет цену не только на фронте.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может усилить использование территории Беларуси для атак против Украины и различных гибридных операций. В то же время, ресурсов для проведения полноценного сухопутного наступления с белорусского направления у Кремля пока недостаточно. Об этом в эфире "Эспрессо" и Slawa.TV заявил советник лидера белорусского демократического движения Светланы Тихановской Франак Вячорка.