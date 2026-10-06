Только эти действия ВСУ заставят Путина забыть о войне: эксперт ошарашил громким сценарием

Украина может получить принципиально новый инструмент давления на Россию, если будет иметь возможность наносить удары баллистическими ракетами по военным объектам в Москве. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан.

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По его словам, нынешняя ситуация для жителей российской столицы остается относительно удалённой от реалий войны. Пока боевые действия происходят преимущественно на территории Украины, значительная часть российского общества может воспринимать их как нечто непосредственное его не касающееся.

Свитан считает, что ситуация может измениться после появления регулярных ударов по военным целям в Москве. Он предположил, что именно столица России является особенно чувствительной точкой из-за высокой концентрации государственных, военных и экономических структур.

Эксперт отдельно отметил различия между положением Украины и России. По его мнению, украинское государство имеет гораздо более рассредоточенную инфраструктуру, в то время как в РФ значительное количество ключевых функций сосредоточено в Москве.

"Как только по Москве будет лететь хотя бы десяток баллистик в сутки", — таким сценарием Свитан проиллюстрировал возможный масштаб психологического и организационного давления на Россию.

В то же время, эксперт отметил, что для таких ударов необходимы соответствующие дальнобойные средства поражения. По его мнению, применение дронов для массированных атак по Москве имеет другие ограничения, в то время как баллистические ракеты могли бы создать для российской столицы более серьезный вызов.

Свитан также считает, что основными целями при таких ударах должны быть именно военные объекты, а не гражданская инфраструктура.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что европейские партнеры продолжат поддерживать Украину финансово, военно и дипломатично, однако Киеву придется выполнять взятые на себя обязательства. Об этом заявил политолог Олег Саакян, комментируя результаты работы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.