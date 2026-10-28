

















Политолог Виктор Бобиренко раскритиковал слова президента Владимира Зеленского о том, что более решительные действия Украины во время захвата Крыма в 2014 году могли бы предотвратить полномасштабную войну. По словам эксперта, такие оценки не учитывают реальное состояние украинской армии и обстоятельств, в которых страна оказалась в начале российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

По мнению Бобиренко, сравнивать возможности Украины в 2014 и 2022 годах следует с учетом численности войск, их боеспособности и ситуации непосредственно на полуострове. Политолог напомнил, что часть украинских военнослужащих в Крыму перешла на сторону России, а многие подразделения не оказывали сопротивления.

"В политтехнологии не бывает ничего экспромтом. И, кстати, Зеленский об этом очень хорошо знает, потому что в КВН все экспромты должны быть подготовлены и отрежиссированы, и проверены", — заявил Бобиренко.

Он предположил, что слова президента могут быть частью заранее подготовленной коммуникационной стратегии, призванной ответить на критику по поводу решений в сфере обороны.

Политолог также обратил внимание, что во время оккупации Крыма Россия привлекала дополнительные военные подразделения. По его словам, оценивать возможность силового сопротивления только по количеству украинских военных некорректно, ведь важны были их готовность воевать, лояльность командования и общее состояние армии.

"Когда до нуля Янукович и его правительство убивали украинскую армию. Затем при Порошенко она восстановилась, а в 2019 году пришел Зеленский и снова, как и Янукович, начал расформовывать бригады, сократил ракетные программы", — заявил Бобиренко, критикуя оборонную политику украинской власти после 2019 года.

Портал "Комментарии" уже писал , что политика президента США Дональда Трампа по отношению к Украине может стать еще более жесткой после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Американский лидер может попытаться возложить на Киев ответственность за возможные неудачи республиканцев, что усугубит напряженность в отношениях с Владимиром Зеленским.