Террор Путина стал еще жестче: озвучена новая коварная цель Кремля

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел рабочий разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Во время встречи стороны обсудили ситуацию на фронте и согласовали дальнейшие шаги по формированию новых пакетов военной помощи для украинской армии. Об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook.

Украинский главнокомандующий проинформировал союзников о текущей оперативной обстановке в районах боевых действий, отметив, что российские войска продолжают совершать массированные атаки по гражданским объектам.

"Враг продолжает террор против мирного населения, нанося удары по критической инфраструктуре, образовательным учреждениям, детским садам, больницам и жилым домам. Энергетические объекты остаются главной целью, ведь Россия стремится оставить украинцев без света, воды и отопления", — отметил Сырский.

В ходе переговоров обсуждалось также усиление обороноспособности Украины и согласование новых направлений сотрудничества между ВСУ, США и НАТО. По словам главнокомандующего, Гринкевич подтвердил готовность союзников продолжать поддержку Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — "Приоритетного перечня потребностей Украины".

