Патриарх Русской православной церкви Кирилл, публично поддержавший полномасштабное вторжение России в Украину и даже называвший его "священной войной", уже более десяти лет остается одной из самых противоречивых фигур в отношениях между Россией, Украиной и Европой.

Фото: из открытых источников

Как сообщает The Telegraph, несмотря на открытую поддержку российской агрессии, Европейскому Союзу до сих пор не удалось включить его в санкционные списки. Около 14 попыток ввести ограничения по церковному деятелю были заблокированы Венгрией, которая неоднократно выступала против таких решений в рамках ЕС.

В то же время, Украина считает, что политические изменения в Венгрии и уменьшение влияния премьер-министра Виктора Орбана могут открыть новые возможности для пересмотра этого вопроса. Киев настаивает на необходимости привлечения к ответственности лиц, идеологически и публично поддерживающих войну против Украины.

Координатор украинской санкционной политики Владислав Власюк в комментарии отметил, что Киев планирует детально пересмотреть все случаи, когда влиятельные политические союзники ранее блокировали санкционные решения. По его словам, к таким лицам могут относиться как крупные бизнес-фигуры, так и представители религиозных структур, чья позиция способствовала российской агрессии.

Сам Кирилл известен своей многолетней близостью к Владимиру Путину. В прошлом он служил в структурах КГБ, а затем стал одним из главных идеологических союзников кремлевских властей. Он неоднократно резко высказывался против российских оппозиционеров, а священнослужителей, критиковавших войну или поддерживавших контакты с оппозицией, отстранял от должностей или отправлял за пределы церковной службы.

