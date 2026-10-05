Теперь для Путина остался худший из возможных вариантов: раскрыт неожиданный сценарий падения диктатора



















Владимир Путин может все больше опасаться не только украинских ударов, но возможных изменений в собственном положении. Такую оценку высказал дипломат Владимир Огрызко, комментируя ужесточение мер безопасности вокруг российского руководителя.

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По словам дипломата, перенос публичных мероприятий и дополнительные меры охраны вокруг Путина выглядят показательно на фоне усиливающегося военных неудач России и украинского ударного потенциала.

Огрызко отметил, что российский президент пытается демонстрировать контроль и силу, однако сама необходимость такого уровня безопасности может свидетельствовать о другом.

"Никакие вертолеты, ни одна охрана Путина от его краха абсолютно не спасут. Это так сказать мнения вслух. А насчет ОДКБ — это мыльный пузырь. Это то, что практически никогда ничего не означало", — сказал Огрызко.

Дипломат предполагает, что часть российского политического и экономического окружения уже может думать о жизни после Путина. По его словам, для представителей российской элиты вопрос собственного будущего может постепенно становиться важнее сохранения нынешней модели власти.

"Путин сейчас попадает в очень плохую ситуацию. Мне почему-то кажется, что люди вокруг него уже давно подходят к каким-то выводам: или его убедить, что мы тебя не трогаем, но устраняем, и ты с этим соглашаешься, или мы устраним тебя уже физически и навсегда, потому что дальше мы просто не выдержим", — заявил диплом.

В то же время Огрызко подчеркнул, что окончательные выводы о внутренней борьбе в Кремле делать рано, однако сигналы о росте страха и нестабильности, по его мнению, уже очевидны.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинское общество могут постепенно готовить к принятию сложных решений по завершению войны, в частности, к возможным территориальным или политическим уступкам России. Об этом заявил политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.