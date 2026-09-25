"ТЦК присылает повестки женщинам в Киеве и Харькове": что происходит на самом деле

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда распространяет очередные фейки о мобилизации в Украину, при этом молчит, что России также угрожает мобилизация.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские Telegram-каналы запустили очередной фейк в рамках дезинформационной кампании о "мобилизации женщин в Украине".
Отмечается, что российские пропагандисты распространяют фото якобы повесток от ТЦК для женщин из Киева и Харькова, а также скриншоты переписки о полученной повестке от ТЦК. В сообщениях также утверждается якобы "массовые вызовы женщин в ТЦК для уточнения данных".
Аналитики Центра подчеркнули, что это очередная волна продолжительной дезинформационной кампании России о якобы "подготовке принудительной мобилизации женщин в Украине". Цель врага, как отмечают в ЦПД, посеять тревогу в обществе и создать ложное представление о критической нехватке человеческого ресурса в Силах обороны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, с чего, по мнению нардепов, должна начинаться мобилизация женщин.