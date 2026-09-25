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"ТЦК присылает повестки женщинам в Киеве и Харькове": что происходит на самом деле

Новый российский фейк о мобилизации опровергли в Центре противодействия дезинформации

25 сентября 2026, 20:34
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Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда распространяет очередные фейки о мобилизации в Украину, при этом молчит, что России также угрожает мобилизация.

"ТЦК присылает повестки женщинам в Киеве и Харькове": что происходит на самом деле

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские Telegram-каналы запустили очередной фейк в рамках дезинформационной кампании о "мобилизации женщин в Украине".

Отмечается, что российские пропагандисты распространяют фото якобы повесток от ТЦК для женщин из Киева и Харькова, а также скриншоты переписки о полученной повестке от ТЦК. В сообщениях также утверждается якобы "массовые вызовы женщин в ТЦК для уточнения данных".

"На самом деле эти фотографии являются подделками. Первоисточником фейков стала сеть российских Telegram-каналов, которая систематически генерирует дезинформацию об Украине. Женщины в Украине действительно могут получать вызовы в ТЦК для уточнения данных, если они уже состоят на военном учете (в частности, по медицинским или фармацевтическим специальностям). Однако это единичные процедурные случаи, а не массовое явление, как пытается представить роспропаганда”, — сообщили в ЦПД.

Аналитики Центра подчеркнули, что это очередная волна продолжительной дезинформационной кампании России о якобы "подготовке принудительной мобилизации женщин в Украине". Цель врага, как отмечают в ЦПД, посеять тревогу в обществе и создать ложное представление о критической нехватке человеческого ресурса в Силах обороны.

"Отмечаем, что женщины в Украине присоединяются к рядам Вооруженных Сил исключительно на добровольной основе. Никаких законодательных инициатив или внутренних решений по введению обязательной мобилизации женщин в Украине не существует, и этот вопрос не стоит в повестке дня", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, с чего, по мнению нардепов, должна начинаться мобилизация женщин.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0z9w3ccGZBwwPNxw6ZrnvYLo5kNU5SWSzawQtUSBBusTEWnssewhzQVMF55ueK323l
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