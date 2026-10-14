Тайный мирный план Трампа по Украине: что на самом деле задумал лидер США

Президент США Дональд Трамп на днях заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин хотят, чтобы война завершилась, но не знают, как это сделать. Трамп отметил, что США им помогут.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан убежден, что соглашение Трампа не нужно, ему нужно говорить

"Ему нужно создать информационный поток, что он создал какую-то ситуацию, в результате которой кто-то вообще переговаривается о снижении интенсивности, агрессии и т.д. Ему говорить об этом надо, потому что бумага она, конечно, не даст. Какая бумага? Никаких переговоров пока российская армия будет на нашей территории, потому что это капитуляция. Это переговоры по капитуляции”, — убежден эксперт.

Трампу нужно показать, что он генерирует процесс и уже несколько войн завершил и что еще немного осталось. Вроде бы все договорились, осталось только что-то где-то подписать, и это будет чуть позже, условно там после выборов.

По словам эксперта, это только слова и игра на внутреннюю публику.

"Не надо реагировать на него. Пусть он играет роль, он сейчас играет роль великого миротворца. Он для американцев ее играет", – заметил Свитан.

Эксперт уверен, что не следует реагировать на каждый пост Трампа. Украинцам, подчеркнул, свое делать – уничтожать российскую нефтяную отрасль, танкеры, переработку и переправку, однако меньше об этом говорить в эфире.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп может одновременно уважать Зеленского и испытывать к нему раздражение. Однако лидер США злопамятен и его призыв к выборам в Украине – это агрессивная реакция на критику.