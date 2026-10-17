Танки возвращаются на поле боя: ВСУ придумали, как прорываться под атаками российских дронов

Украинские военные осваивают новую тактику применения танков и боевых машин пехоты в условиях постоянных атак российских беспилотников. Вместо крупных колонн ВСУ используют небольшие группы бронетехники, которую сопровождают дроны-перехватчики и разведывательные беспилотники. Об этом пишет Forbes.

Танк. Фото: из открытых источников

Видеозапись, предположительно связанная с действиями 475-го отдельного штурмового полка, показывает танк и Bradley, которые движутся по дороге под ударами беспилотников и продолжают обстреливать обнаруженные цели. Украинские FPV-дроны прикрывают машины с воздуха: на одном из эпизодов перехватчик преследует российский дрон и уничтожает его до того, как тот достигает бронетехники.

Дополнительную поддержку оказывают тяжелые беспилотники Vampire. Они помогают обследовать позиции противника и атаковать предполагаемые места размещения российских военных. Сами боевые машины оснащают так называемой "ежовой" броней – металлическими стержнями, выступающими за пределы корпуса и призванными подрывать атакующие дроны на некотором расстоянии от основной защиты.

На опубликованных кадрах Bradley переживает удар беспилотника типа "Молния" и, судя по видео, продолжает движение. Однако такая конструкция не делает технику неуязвимой: повторные попадания могут привести к серьезным повреждениям.

Как отмечает Forbes, массовое распространение ударных дронов существенно ограничило применение танков, которые играли важную роль в начале полномасштабного вторжения. Теперь украинские подразделения пытаются вернуть бронетехнику в бой, обеспечивая ей прикрытие с воздуха. Группы из двух-трех машин проще защищать, чем большие колонны, заметные для противника.

У новой тактики есть и слабые места: дронам-перехватчикам необходимо постоянно поддерживать прикрытие, а Vampire приходится возвращаться для пополнения боекомплекта и подзарядки. Поэтому успех механизированных атак будет зависеть от способности сторон добиваться локального превосходства в воздухе. Россия также может перенять подобные решения, усилив борьбу за технологии защиты бронетехники.

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