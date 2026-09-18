Танки, 1200 операторов дронов и новый штурм: стало известно, где Россия готовит удар

Российское командование перебрасывает бронетехнику и средства поддержки беспилотников на Добропольское направление, где осенью может предпринять новые механизированные штурмы. Об этом говорится в свежем анализе Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

По оценке командующего 1-м корпусом Нацгвардии Украины "Азов" бригадного генерала Дениса Прокопенко, к возможным наступательным действиям готовятся подразделения российских 51-й, 8-й и 41-й общевойсковых армий.

Особое внимание привлекает концентрация беспилотных подразделений. По словам Прокопенко, около 1200 экипажей российского центра "Рубикон" работают на Добропольском направлении. Это примерно треть всей группировки центра. Как отмечает ISW, такое сосредоточение может свидетельствовать о намерении России использовать дроны для разведки, изоляции участка боя и поддержки механизированных атак.

Украинский генерал также сообщил о возможном изменении тактики российских войск. Сейчас штурмовые подразделения насчитывают около 200 пехотинцев, однако в дальнейшем их могут усилить механизированными колоннами примерно из 50 бронемашин. Предполагается, что такая тактика должна одновременно отвлекать украинские силы и повышать вероятность прорыва.

Прокопенко считает, что российская наступательная кампания может перейти к попыткам механизированных прорывов уже в октябре. Целью, по его оценке, может стать захват как минимум одного населенного пункта "Крепостного пояса" и создание плацдарма для последующего продвижения.

ISW также отмечает, что обе стороны пытаются вернуть на поле боя элементы механизированного маневра, чтобы выйти из позиционного тупика. При этом американские аналитики считают украинские попытки более результативными на данный момент.

Одновременно накопление Россией бронетехники под Добропольем может указывать на подготовку к расширению механизированных атак осенью — в расчете на погодные условия, которые могут облегчить использование техники.

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