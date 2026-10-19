Россия увеличивает интенсивность атак на украинскую энергетическую инфраструктуру еще до начала отопительного сезона. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, в этом году масштабы российских ударов значительно превышают прошлогодние, а сама тактика врага стала более опасной. Украинцам следует готовиться к возможным сложностям с электроэнергией, теплом и водоснабжением.

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В интервью BBC Украина глава правительства сообщил, что с 16 июля, когда его назначили премьером, Россия нанесла 2147 ударов по энергетической инфраструктуре. Этот показатель в несколько раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оценке Корецкого, Кремль стремится разрушить системы жизнеобеспечения населения и нанести ущерб экономике Украины. Таким образом, Россия пытается истощить страну и усилить давление на нее во время возможных переговоров.

Среди поврежденных объектов – линии электропередачи. В то же время полностью защитить энергосистему от атак практически невозможно из-за ее масштаба: речь идет о тысячах километров сетей и большом количестве распределительного оборудования.

Премьер подчеркнул, что у Украины есть резервы необходимого оборудования, а ремонтные бригады оперативно восстанавливают поврежденные объекты. Однако повторные обстрелы заставляют энергетиков снова возвращаться к ремонтам.

Отдельную угрозу представляют атаки на водоснабжение Киева. По словам Корецкого, Россия уделяет этому направлению большое внимание. В ответ власти готовят резервные источники питания, насосные станции и альтернативные способы снабжения водой. Однако эти меры не смогут полностью компенсировать комфорт обычной жизни при отсутствии разрушений.

Портал "Комментарии" уже писал , что политик и представитель Республиканской партии США Борис Пинкус считает, что резкие заявления президента Дональда Трампа в адрес Украины могут быть связаны с внутриполитической борьбой в Соединенных Штатах и приближением промежуточных выборов в Конгресс. По его мнению, американский президент пытается повлиять на настроения избирателей, в то же время его позиция по поводу войны России против Украины вызывает недовольство части американского общества.