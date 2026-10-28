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Такого удара в 2027 году Путин не выдержит: известная певица ошарашила страшным пророчеством

Бывший депутат Госдумы РФ предположила, что по словам певицы могут стоять настроения в окружении Путина, и призвала Запад усилить санкционное давление на Кремль

28 октября 2026, 12:05
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Клименко Елена

Загадочное заявление российской певицы Аллы Пугачевой о необходимости дожить до 2027 года может быть связано с нарастающим недовольством среди ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказала оперная певица, общественный деятель и бывшая депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

Такого удара в 2027 году Путин не выдержит: известная певица ошарашила страшным пророчеством

Фото: из открытых источников

В интервью журналистке Екатерине Гордеевой Пугачева не стала прямо объяснять, что подразумевает, однако посоветовала дожить до 2027 года и запомнить его. Максакова предполагает, что за этими словами могут стоять определенные знания о настроениях внутри российской власти.  

"Пугачева, возможно, имела в виду недовольство ближайшего окружения. У нее, наверное, гораздо больше информации, чем просто открытые источники. Алла Борисовна со многими общается благодаря тому, что она чрезвычайно популярна во всех слоях общества. Кроме всего прочего, у нее отличная интуиция", — отметила Максакова.

Эксдепутат отвергла предположение, что слова артистки могли быть лишь мистическим прогнозом. По ее мнению, Пугачева могла услышать определенные намеки при общении с людьми, имеющими информацию о ситуации в России.

"В любом случае, думаю, что эти слова Пугачевой основываются не на гаданиях — вероятнее всего, что-то проскакивало в разговорах и между строчками", — предположила Максакова.

Особо она обратила внимание на борьбу за ресурсы среди российских чиновников. По мнению Максаковой, представители элит, ранее соревновавшихся за возможность присваивать государственные средства, могут все острее ощущать последствия ситуации в стране.  

"Не зря же казнокрады выкручивались, соревнуясь между собой, придумывая и усложняя схемы, как именно "запасы родины" должны перетечь в их личные сундуки. Наверное, они уже жалуются", – заявила она.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ближайшей перспективе Украина может рассчитывать прежде всего на приостановление боевых действий, а не на окончательное завершение войны. Такую оценку высказал директор Института мировой политики Евгений Магда, комментируя перспективы переговоров между Украиной, Россией и США.



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Источник: https://glavred.net/world/pugacheva-zaintrigovala-zayavleniem-o-2027-godu-dlya-rossii-chto-ona-imela-v-vidu-10807646.html
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