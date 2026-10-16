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Такого страшного удара РФ этот областной центр еще не видел: власть шокировала срочное обращение

После ударов российских дронов по энергетической инфраструктуре городские власти призывают готовиться к минимум сутки без стабильного электроснабжения.

16 октября 2026, 14:50
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Клименко Елена

В Киеве возникли серьезные проблемы с электроснабжением после российской атаки на энергетическую инфраструктуру. Жителей города призывают подготовиться к длительным отключениям, которые могут занять не менее 24 часов. Стабильного электроснабжения пока нет.

Такого страшного удара РФ этот областной центр еще не видел: власть шокировала срочное обращение

Фото: из открытых источников

О ситуации сообщил секретарь городского совета Луцка Андрей Разумовский. По его словам, городские службы работают над обеспечением жизнедеятельности города, однако жителям следует заранее позаботиться о необходимых запасах и быть готовыми к возможным трудностям.

"Будем надеяться, что в ближайшее время свет восстановят, но, думаю, нужно готовиться к минимум 24 часам", — отметил Разумовский.  

Из-за перебоев с электроэнергией больницы, котельные и коммунальные предприятия перешли на работу от генераторов. Если ситуация не улучшится, в школах могут обустроить Пункты несокрушимости, где жители смогут получить необходимую помощь.

Проблемы затронули и городской транспорт: движение электротранспорта приостановили к восстановлению стабильного питания. Власти также координируют действия с мобильными операторами, чтобы поддержать работу башен связи посредством резервных источников энергии. Водоснабжение в Луцке сохраняется, а канализационная система работает без перебоев. В то же время из-за пониженного давления вода может не поступать в квартиры на верхних этажах многоэтажек — выше второго-третьего этажа.

В ночь на 16 октября и утром российские войска атаковали Луцк реактивными беспилотниками. По имеющейся информации, повреждения получили предприятие с иностранными инвестициями и гаражный кооператив. Также были атакованы две подстанции, что повлекло за собой масштабное обесточивание. По сообщениям, без электричества осталось около 370 тысяч абонентов.

Портал "Комментарии" уже писал , что европейские лидеры опасаются нового обострения отношений между Украиной и Соединенными Штатами и призывают Владимира Зеленского быть более сдержанным в публичных заявлениях. В то же время директор Центра наступательных стратегий Евгений Костогризов считает, что Киев не должен отказываться от своей позиции только из-за недовольства американского президента Дональда Трампа.



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