Такого обвала на фронте Путин не ожидал: раскрыты ошеломляющие последствия украинского удара на Донбасс.



















Операция "Вивальди" на севере Донбасса имеет значение не только на локальном уровне, но и уже влияет на ситуацию на более широком участке фронта. Такую оценку озвучил руководитель Центра программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

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По его словам, российское командование пыталось создать условия для масштабного окружения украинских сил в Краматорске и Славянске. Для этого РФ использовала два основных направления давления – с юга и севера. Однако украинская оборона и действия сил обороны постепенно усложняют реализацию этого замысла.

Лакийчук отметил, что ситуация на Лиманском направлении уже создает для российских войск необходимость опрокидывать резервы, из-за чего меняется соотношение сил на соседних участках фронта.

"Не знаю, каков будет результат на оперативно-тактическом уровне этой операции, но стратегическое значение она уже имеет, потому что она влияет на всю линию фронта вокруг", — заявил Лакийчук.

Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию у Доброполья. По его оценке, российским силам не удалось реализовать замысел об окружении украинской группировки, поэтому они вынуждены искать другие направления для продвижения, в том числе пытаться давить в сторону Дружковки.

В то же время, события на Лиманском направлении, по словам Лакийчука, создают цепную реакцию. Россиянам приходится опрокидывать часть резервов для закрытия проблемных участков, что потенциально ослабляет их позиции в других районах.

"Ресурсы у россиян стачиваются, а надо им дыру закрывать на Лиманском выступе — опрокидывают туда резервы, то есть обнажают южнее часть фронта", — пояснил эксперт.

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