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Такого обвала на фронте Путин не ожидал: раскрыты ошеломляющие последствия украинского удара на Донбасс.

Руководитель Центра программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук заявил, что операция «Вивальди» уже влияет на ситуацию на более широком участке фронта

30 сентября 2026, 14:50
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Клименко Елена








Операция "Вивальди" на севере Донбасса имеет значение не только на локальном уровне, но и уже влияет на ситуацию на более широком участке фронта. Такую оценку озвучил руководитель Центра программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Такого обвала на фронте Путин не ожидал: раскрыты ошеломляющие последствия украинского удара на Донбасс.

Фото: из открытых источников

По его словам, российское командование пыталось создать условия для масштабного окружения украинских сил в Краматорске и Славянске. Для этого РФ использовала два основных направления давления – с юга и севера. Однако украинская оборона и действия сил обороны постепенно усложняют реализацию этого замысла.

Лакийчук отметил, что ситуация на Лиманском направлении уже создает для российских войск необходимость опрокидывать резервы, из-за чего меняется соотношение сил на соседних участках фронта.  

"Не знаю, каков будет результат на оперативно-тактическом уровне этой операции, но стратегическое значение она уже имеет, потому что она влияет на всю линию фронта вокруг", — заявил Лакийчук.

Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию у Доброполья. По его оценке, российским силам не удалось реализовать замысел об окружении украинской группировки, поэтому они вынуждены искать другие направления для продвижения, в том числе пытаться давить в сторону Дружковки.  

В то же время, события на Лиманском направлении, по словам Лакийчука, создают цепную реакцию. Россиянам приходится опрокидывать часть резервов для закрытия проблемных участков, что потенциально ослабляет их позиции в других районах.  

"Ресурсы у россиян стачиваются, а надо им дыру закрывать на Лиманском выступе — опрокидывают туда резервы, то есть обнажают южнее часть фронта", — пояснил эксперт.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SyebXrA3Xhk
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