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Такого коварного удара давно не было: Игнат объяснил, как враг планировал атаку на Украину

Во время ночной атаки РФ задействовала баллистические и крылатые ракеты, стратегическую авиацию и десятки ударных дронов

7 октября 2026, 12:10
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Кравцев Сергей

Россия во время очередной массированной атаки по Украине задействовала широкий спектр ракетного вооружения и ударных беспилотников. В частности, российские военные применили баллистические ракеты, а "Калибры" запускали с ракетного корабля из акватории Каспийского моря. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Такого коварного удара давно не было: Игнат объяснил, как враг планировал атаку на Украину

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

По его словам, ракеты заходили на территорию Украины с разных направлений и двигались по различным траекториям. В частности, украинские военные зафиксировали баллистические пуски. Их точный тип планируют определить после анализа обломков.

При этом силам обороны удалось перехватить пять баллистических ракет. По словам Игната, это свидетельствует о работе американских комплексов Patriot.

Основу ракетной атаки составили крылатые ракеты различных типов базирования. По Украине запускались воздушные, наземные и морские средства поражения. В атаке участвовали стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, действовавшие с территории Белгородской области. Кроме того, Россия применила "Искандер-К" и морские "Калибры".

Всего, по данным Воздушных сил, из 48 запущенных крылатых ракет украинские военные уничтожили 39. Еще по шести целям информация уточнялась. Одновременно РФ атаковала Украину 130 беспилотниками, из которых удалось сбить 117. Значительную часть среди них составляли реактивные дроны.

Игнат отметил, что российские удары внешне могут быть похожи друг на друга, однако маршруты ракет постоянно меняются. При планировании атак противник учитывает разведданные, погодные условия и расположение украинских средств противовоздушной обороны.

Представитель ВСУ отдельно призвал украинцев не публиковать в соцсетях информацию, которая может помочь российским военным определить расположение сил ПВО и последствия ударов.

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