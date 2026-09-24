logo

BTC/USD

83188

ETH/USD

2641.2

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Такого дипломатического фиаско Зеленский еще не знал: раскрыта неожиданная правда об ультиматуме Запада Киеву
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого дипломатического фиаско Зеленский еще не знал: раскрыта неожиданная правда об ультиматуме Запада Киеву

Политолог Виктор Бобиренко предположил, что публичная картина встречи Трампа и Зеленского может существенно отличаться от того, что происходило за закрытыми дверями

24 сентября 2026, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Публичные заявления после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа не обязательно отражают все подробности переговоров. Политолог Виктор Бобиренко призвал обращать внимание не только на официальные формулировки, но и контекст событий вокруг встречи.

Такого дипломатического фиаско Зеленский еще не знал: раскрыта неожиданная правда об ультиматуме Запада Киеву

Фото: из открытых источников

По его словам, нынешнюю дипломатию нужно читать "между строчками". Бобиренко предполагает, что разговор американского и украинского президентов мог быть значительно жестче, чем это выглядело публично.

"Мы должны понимать, что не надо сказанному верить осторожно и читать между строк. Здесь все каналы хлопают: "Ура, дипломатическая победа". Но мы не знаем, что было за закрытыми дверями. Тем более что Трамп давил до этого", — заявил политолог.

Одной из причин возможного давления Бобиренко называет позицию Вашингтона по поводу украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. В преддверии встречи Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, ссылаясь, в частности, на ситуацию с ценами на топливо. Украина со своей стороны заявляла о готовности к энергетическому перемирию при условии взаимных шагов Москвы.  

Еще одна тема, которую эксперт связывает с давлением на Киев — финансовая помощь Европы и выполнение Украиной условий для получения средств. ЕС утвердил пакет Ukraine Support Loan в размере €90 млрд на 2026–2027 годы. На 2026 год предусмотрено до €45 млрд, в том числе €16,7 млрд бюджетной поддержки и €28,3 млрд на оборонные нужды. Финансирование связано с выполнением Украиной определенных условий, в частности, в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Именно вокруг выполнения таких обязательств могла возникнуть напряженность в отношениях Киева и европейских партнеров.  

"Урсула говорит: сначала приходите и говорите: вот 26 законов, дайте нам транш. Проголосуйте посылки и получите. Затем проголосуйте еще что-нибудь — и получите. И так до конца года", — пересказал позицию европейской стороны политолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке носила скорее рабочий, чем прорывной характер.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0nXKmxrDrV8
Теги:

Новости

Все новости