Такого дипломатического фиаско Зеленский еще не знал: раскрыта неожиданная правда об ультиматуме Запада Киеву



















Публичные заявления после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа не обязательно отражают все подробности переговоров. Политолог Виктор Бобиренко призвал обращать внимание не только на официальные формулировки, но и контекст событий вокруг встречи.

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По его словам, нынешнюю дипломатию нужно читать "между строчками". Бобиренко предполагает, что разговор американского и украинского президентов мог быть значительно жестче, чем это выглядело публично.

"Мы должны понимать, что не надо сказанному верить осторожно и читать между строк. Здесь все каналы хлопают: "Ура, дипломатическая победа". Но мы не знаем, что было за закрытыми дверями. Тем более что Трамп давил до этого", — заявил политолог.

Одной из причин возможного давления Бобиренко называет позицию Вашингтона по поводу украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. В преддверии встречи Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, ссылаясь, в частности, на ситуацию с ценами на топливо. Украина со своей стороны заявляла о готовности к энергетическому перемирию при условии взаимных шагов Москвы.

Еще одна тема, которую эксперт связывает с давлением на Киев — финансовая помощь Европы и выполнение Украиной условий для получения средств. ЕС утвердил пакет Ukraine Support Loan в размере €90 млрд на 2026–2027 годы. На 2026 год предусмотрено до €45 млрд, в том числе €16,7 млрд бюджетной поддержки и €28,3 млрд на оборонные нужды. Финансирование связано с выполнением Украиной определенных условий, в частности, в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Именно вокруг выполнения таких обязательств могла возникнуть напряженность в отношениях Киева и европейских партнеров.

"Урсула говорит: сначала приходите и говорите: вот 26 законов, дайте нам транш. Проголосуйте посылки и получите. Затем проголосуйте еще что-нибудь — и получите. И так до конца года", — пересказал позицию европейской стороны политолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке носила скорее рабочий, чем прорывной характер.