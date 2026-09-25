Таких опасных атак еще не видел никто: потрясающий сценарий новой волны террора Путина в Украине

Во время войны Россия неоднократно меняла тактику воздушных ударов, сочетая использование дронов, крылатых и баллистических ракет. Каждая волна атак становилась испытанием для украинской системы противовоздушной обороны, но одновременно заставляла Киев искать новые решения и усиливать защиту. Но что произойдет, если Кремль одновременно увеличит и количество беспилотников и ракет, пытаясь перегрузить украинское небо? Издание "Комментарии" узнавало мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот Grok убежден, что если Россия одновременно увеличит количество дронов и ракет во время массированных атак, это может создать серьезную нагрузку на украинскую ПВО. Большое количество беспилотников способно заставлять оборону тратить боеприпасы и рассредоточивать ресурсы, после чего могут применяться крылатые и баллистические ракеты.

Еще одним следствием станет рост потребностей Украины в средствах противовоздушной обороны. Киеву могут понадобиться дополнительные ракеты для Patriot, IRIS-T, NASAMS и других систем, а задержки со снабжением способны создать дефицит перехватчиков. В то же время, дополнительная нагрузка ляжет на истребители и мобильные огневые группы, которым придется работать с большей интенсивностью.

По версии чат-бота Gemini , одновременное увеличение количества дронов и ракет станет для Украины серьезным испытанием, прежде всего для системы ПВО. Россия может использовать массовые запуски беспилотников не только для нанесения ударов, но и для перегрузки обороны и выявления работы украинских средств противовоздушной обороны. После этого ракетные удары могут быть ориентированы по более принципиальным целям. Особую угрозу будут представлять комбинированные атаки по энергетике, логистике, промышленным и военным объектам, когда обороне приходится одновременно реагировать на разные типы воздушных целей.

В то же время увеличение масштабов атак не означает автоматического достижения Россией поставленных задач. Украинская ПВО уже адаптировалась к разным тактикам противника, а ее возможности дополняют РЭБ, мобильные огневые группы и дроны-перехватчики. Важным фактором остается и стоимость таких атак для сам

Чат-бот ChatGPT убежден, что одновременное увеличение Россией количества дронов и ракет, прежде всего, будет проверять украинскую ПВО на способность работать в условиях длительной и интенсивной нагрузки. Даже при высокой эффективности перехвата большое количество воздушных целей будет означать больше работы по расчетам, мобильным группам и истребительной авиации, а также быстрее использование запасов боеприпасов. Отдельный вызов будут составлять баллистические ракеты, противодействие которым нуждается в специализированных системах и в достаточном количестве перехватчиков.

В то же время, усиление российских ударов не означает, что украинская оборона обязательно будет прорвана. Украина постепенно расширяет набор средств противодействия — от РЭБ и мобильных огневых групп до систем ПВО и дронов-перехватчиков. Особенно важно уменьшить зависимость от дорогих ракет, когда речь идет о борьбе с массовыми более дешевыми БпЛА.

В общем, все три модели ИИ убеждены, что одновременное увеличение количества российских дронов и ракет может стать одним из самых сложных испытаний для Украины за все время войны. Наибольшая опасность заключается в попытке перегрузить систему ПВО и нанести удары по критически важной инфраструктуре. В то же время, такой сценарий не гарантирует России стратегического успеха. Опыт последних лет показывает, что Украина способна адаптироваться к новым угрозам, а рост давления со стороны Кремля часто приводит к еще большей международной поддержке Киева.

Портал "Комментарии" уже писал, что Путин даст согласие на встречу с Зеленским лишь в одном случае: шокирующий сценарий для Украины.