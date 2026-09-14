Так Путина на колени не поставить: Украине указали на серьезный просчет в прекращении войны

Появление у Украины собственных баллистических и дальнобойных ракет станет серьезным усилением возможностей ВСУ и позволит наносить России более болезненные ответные удары. Однако рассчитывать, что именно это оружие заставит Кремль прекратить войну, не стоит. Такое мнение высказал основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Валерий Боровик в проекте "Теперь главное" на Эспрессо.

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Эксперт предложил сравнить потенциальные украинские возможности с российскими. Москва уже имеет значительный арсенал баллистических ракет и регулярно его применяет против Украины, однако это не заставило Киев капитулировать или принять требования Кремля.

"Есть ли геймчейнджер наличие баллистики в России по отношению к Украине? Вот мы стали на колени, мы подписали то, что им нужно? Нет. Точно так же наша баллистика. Будет ли это геймчейнджером? Нет", — заявил Боровик.

В то же время он подчеркнул, что Украине крайне нужно собственное дальнобойное оружие. Она позволит отвечать на российские атаки и увеличивать цену продления агрессии для РФ.

"Это будет хорошим ответом, это будет адекватностью ответа, это будет больно для них, но это не остановит их", — отметил эксперт.

Боровик призвал не искать единого "волшебного оружия", после появления которого война якобы завершится. По его словам, среди доступных сегодня средств нет одного геймчейнджера, способного мгновенно изменить ситуацию.

Более того, эксперт выразил обеспокоенность дальнейшей эскалацией противостояния и риском приближения мира к ядерному сценарию.

"Это мое личное мнение, и я хочу ошибиться, но, скорее всего, это логика развития. Увидим, к чему это приведет", — подытожил Боровик.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявления президента США Дональда Трампа после разговора с Владимиром Путиным не означают, что Вашингтон и Москва достигли реальных договоренностей по завершению войны. Такое мнение высказал руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобиренко, комментируя слова Трампа о "прекрасном разговоре" с российским диктатором и его якобы готовности заключить соглашение.