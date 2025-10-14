"СВО" стала нормой для россиян: названа причина, почему это крайне плохая новость для Украины

Большинство россиян не испытывают никакой моральной ответственности за войну против Украины и не проявляют желания лично участвовать в боевых действиях. Об этом в интервью " Главкому " рассказал доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга.

Фото: из открытых источников

По его словам, общество в РФ давно осознает, что эта война носит захватнический характер, однако воспринимает ее преимущественно как возможность заработка, а не как трагедию или преступление.

" Нет такого большого количества россиян, которые готовы бесплатно убивать нас и умирать сами. То, что нет миллиона фанатиков, готовых ехать на войну "по зову сердца", — это хорошая новость для нас " , — считает социолог.

Однако, добавляет он, негатив заключается в полном отсутствии моральной рефлексии и критической оценки происходящего.

" Нет никакого морального препятствия, нет размышлений о жестокости или несправедливости войны. А значит, даже после ухода Путина — с должности или из жизни — Россия, скорее всего, не сделает никаких выводов " , – пояснил Шульга.

Особенно тревожна тенденция привыкания к войне. Начиная с середины 2023 года, россияне начали воспринимать полномасштабную агрессию как часть привычной жизни — подобно тому, как раньше адаптировались к пандемии.

" Это плохо, потому что они научились игнорировать проблему и адаптировались к новой реальности. Войну больше не считают чем-то, что можно или нужно остановить. Она воспринимается как природная беда — как ковод " , — отметил эксперт.

