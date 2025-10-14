logo

BTC/USD

113086

ETH/USD

4101.57

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "СВО" стала нормой для россиян: названа причина, почему это крайне плохая новость для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

"СВО" стала нормой для россиян: названа причина, почему это крайне плохая новость для Украины

Социолог отмечает, что, несмотря на понимание захватнического характера войны, многие россияне воспринимают ее как возможность получить дополнительный доход.

14 октября 2025, 08:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Большинство россиян не испытывают никакой моральной ответственности за войну против Украины и не проявляют желания лично участвовать в боевых действиях. Об этом в интервью " Главкому " рассказал доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга.

"СВО" стала нормой для россиян: названа причина, почему это крайне плохая новость для Украины

Фото: из открытых источников

По его словам, общество в РФ давно осознает, что эта война носит захватнический характер, однако воспринимает ее преимущественно как возможность заработка, а не как трагедию или преступление.

" Нет такого большого количества россиян, которые готовы бесплатно убивать нас и умирать сами. То, что нет миллиона фанатиков, готовых ехать на войну "по зову сердца", — это хорошая новость для нас " , — считает социолог.

Однако, добавляет он, негатив заключается в полном отсутствии моральной рефлексии и критической оценки происходящего.

" Нет никакого морального препятствия, нет размышлений о жестокости или несправедливости войны. А значит, даже после ухода Путина — с должности или из жизни — Россия, скорее всего, не сделает никаких выводов " , – пояснил Шульга.

Особенно тревожна тенденция привыкания к войне. Начиная с середины 2023 года, россияне начали воспринимать полномасштабную агрессию как часть привычной жизни — подобно тому, как раньше адаптировались к пандемии.

" Это плохо, потому что они научились игнорировать проблему и адаптировались к новой реальности. Войну больше не считают чем-то, что можно или нужно остановить. Она воспринимается как природная беда — как ковод " , — отметил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп во время "Саммита мира" в египетском Шарм-эль-Шейхе выразил восхищение премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, назвав его "фантастическим лидером". Он также выразил уверенность в победе партии Орбана "Фидес" на предстоящих парламентских выборах, запланированных на апрель 2026 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости