Сверхжесткий удар РФ по пригороду областного центра: десятки ударов привели к трагедии

Утром 9 апреля российские войска нанесли серию обстрелов по Запорожскому району. Оккупанты совершили по меньшей мере восемь атак, в результате которых пострадали и многочисленные повреждения.

По словам Ивана Федорова, главы Запорожской областной военной администрации, в поселке Балабино были серьезно повреждены частные жилые дома. Один человек погиб, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

"Количество пострадавших увеличивается из-за утренних ударов россиян по Запорожскому району", — добавил Федоров.

По данным ГСЧС, в результате вражеских атак в пригороде Запорожья произошли пять пожаров. Спасателям удалось освободить женщину из-под завалов, и она была госпитализирована в стабилизационный пункт для оказания медицинской помощи. Однако, к сожалению, один человек погиб, а еще четыре человека получили травмы, сообщили спасатели.

Кроме того, в одном из населенных пунктов произошел большой пожар на почтовом отделении площадью 200 кв. м. В другом месте пожарные ликвидировали возгорание крыши жилого дома на площади 2 кв. м, а также загорелся легковой автомобиль. Кроме того, на общей площади 500 кв. м вспыхнула сухая трава, что создавало дополнительную угрозу окружающей среде.

К тому же саперы ГСЧС изъяли и уничтожили девять взрывоопасных предметов, обнаруженных в населенных пунктах области. Эти предметы были современного производства и представляли серьезную угрозу для гражданского населения.

