Война с Россией Сверхважная отрасль Украины на грани выживания из-за атак РФ: эксперт забил в набат
Сверхважная отрасль Украины на грани выживания из-за атак РФ: эксперт забил в набат

Кривонос считает, что удары по железной дороге останутся ключевой тактикой россиян.

9 октября 2025, 13:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Генерал-майор запаса Сергей Кривонос предупредил, что российские удары по железнодорожной инфраструктуре не прекратятся, поэтому Украине следует срочно усилить ее защиту. Он выразил удивление по поводу того, что на протяжении войны "Укрзализныця" якобы не проработала комплексные меры по защите инфраструктуры и подвижного состава.

Сверхважная отрасль Украины на грани выживания из-за атак РФ: эксперт забил в набат

Фото: из открытых источников

Кривонос отметил, что существуют защитные комплексы типа "Рапан-15", которые уже доказали свою эффективность при охране крупногабаритной техники, и их можно приспособить для охраны тепловозов. По его предложению можно создавать своеобразные "безопасные зоны", куда локомотивы будут заезжать под прикрытие этих систем и оставаться там под защитой.

"Можно сделать "островки безопасности", где эти тепловозы будут заходить под защиту этого комплекса и храниться. Это не дает стопроцентную гарантию, но чтобы пробить эту стену защиты, нужно не одну, не две и даже не пять дронов", — пояснил он.

Кроме технических щитов генерал советует применить системы задымления для дезориентации врага: создать автоматизированные периметры дыма на станциях, которые при угрозе мгновенно будут срабатывать и усложнять прицеливание нападающего.

Аэрозонное задымление, генераторы дыма, которые продаются у нас во многих специализированных магазинах. Если выставлять по периметру станции, сделать автоматизированное управление, при угрозе нанесения ударов осуществляется задымление этой станции и враг уже не видит куда именно и как бить. дронов — большая задача. Но то, что мы можем сделать в течение одной-двух недель и значительно улучшить ситуацию, это все зависит от нас и это стоит небольшие деньги", — добавил Кривонос.

Портал "Комментарии" уже писал , что Москва в очередной раз переводит ответственность за отсутствие переговоров на Киев, заявляя о якобы "нежелании" Украины вести диалог. Об этом публично сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который, как всегда, не сдерживался в риторике.



