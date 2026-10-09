Сумы пережили кровавый сентябрь: стало известно количество погибших и число поврежденных домов

В сентябре 2026 года российские войска атаковали Сумскую общину в 41 раз меньше, чем в августе. Интенсивность ударов снизилась примерно на 20%, однако это не остановило гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры. Такие данные предоставила Сумская городская военная администрация.

Удар по Сумах. Фото: из открытых источников

По информации МВА, за месяц в общине погибли 13 человек. Девять из них стали жертвами ударов управляемыми авиационными бомбами. В общей сложности ранения получили 122 человека в результате атак авиабомбами, причем 110 пострадавших пришлись на вторую половину сентября.

Эти цифры свидетельствуют о том, что уменьшение общего количества атак не обязательно означает снижение опасности для населения. Даже при меньшей частоте ударов применение мощных боеприпасов приводит к значительным человеческим потерям и разрушениям.

От российских обстрелов пострадал жилищный фонд и инфраструктура общины. За месяц повреждено 200 частных домов и 55 многоэтажек. Под ударом оказались и объекты, необходимые для повседневной жизни города: по данным администрации, повреждения получили 69 объектов инфраструктуры.

Для жителей Сумской общины сентябрь оставался сложным, несмотря на статистическое уменьшение количества атак. Особенно тревожна концентрация пострадавших во второй половине месяца, когда авиационные удары повлекли большинство ранений, связанных с применением управляемых авиабомб.

МВА призывает жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и переходить в безопасные места при угрозе ударов. Приведенные показатели отражают последствия атак за сентябрь и не означают, что опасность для общества прошла.

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