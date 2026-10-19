Страшный удар РФ по Киевщине: есть жертва и раненые, люди кричат под завалами (ОБНОВЛЕНО)

В ночь на 19 октября Киевская область пережила очередную массированную российскую атаку. Оккупанты применили баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В результате обстрела ранены, среди них дети, а спасатели продолжают поиски людей, которые могут находиться под завалами. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Фото: из открытых источников

Больше всего пострадал Бучанский район. В Ирпене в результате российского удара травмировались шесть гражданских, в том числе трое детей. Еще три человека считаются пропавшими без вести. На месте разрушений продолжаются поисково-спасательные работы.

Обстрел вызвал значительные повреждения гражданской инфраструктуры. В Ирпене пострадали 11 частных жилых домов, шесть автомобилей, учебное заведение, а также складские и производственные помещения. В нескольких многоквартирных домах взрывной волной выбило окна.

В Ирпене в частном секторе вспыхнули пожары, из-за чего город затянулся дымом. Исполняющая обязанности городского головы Анжела Макеева призвала местных жителей закрыть окна и, по возможности, меньше находиться на улице.

"Ирпень окутан дымом, поэтому просим жителей закрыть окна и ограничить пребывание на улице, если есть такая возможность", — подчеркнула Макеева.

Последствия атаки были зафиксированы и в Вышгородском районе. Там из-за попадания и падения обломков повреждены инфраструктурный объект, частный дом и пять автомобилей.

В Киевской ОВА подчеркнули, что все соответствующие службы работают на местах, помогают пострадавшим и ликвидируют последствия российского удара. Жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

Российская атака ночью 19 октября затронула также столицу. По приведенным данным ГСЧС, в Киеве в результате обстрела погиб один человек, еще восемь пострадали. Повреждения зафиксировали в Деснянском, Соломенском и Днепровском районах. В частности, возникли пожары, пострадали гражданские здания и автомобили, а одна из станций метро получила повреждения.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина нуждается как минимум в 70 млрд евро дополнительного финансирования от европейских партнеров в 2027 году, чтобы продолжать оборону от российской агрессии, закупать вооружение и наращивать производство собственной военной техники.