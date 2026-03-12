logo

Страшный удар РФ по Черниговщине унес жизни 15-летнего ребенка: жуткие детали

Сегодня после 01:00 ночи российские оккупанты атаковали Минскую общину, повредив два жилых дома.

12 марта 2026, 08:40
Ночью 12 марта Россия снова совершила атаку на Черниговщину, повлекшие трагические последствия для мирного населения. В Минской общине от удара вражеского дрона погибла 15-летняя девочка, а ее родители получили ранения. Событие произошло после часа ночи, когда оккупанты цинично атаковали жилой сектор общины, повредив два дома. К сожалению, трагедия произошла в собственном доме девочки, что подчеркивает опасность для гражданских даже в собственных домах.

Страшный удар РФ по Черниговщине унес жизни 15-летнего ребенка: жуткие детали

Фото: из открытых источников

Минский городской совет объявил сегодня Днем траура по погибшему ребенку. В своем официальном сообщении они выразили искренние соболезнования семье и отметили необходимость поддержки пострадавших. Местные власти призвали жителей общины быть бдительными, соблюдать сигналы воздушной тревоги и беречь себя и близких, ведь угроза повторных атак сохраняется. Мониторинговые каналы сообщали, что у меня существует постоянная опасность от вражеских дронов, а ГСЧС подтвердила факт удара.

Как сообщили спасатели, в результате падения беспилотного летательного аппарата в Корюковском районе возник пожар жилого дома и хозяйственного сооружения. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар был ликвидирован, но, к сожалению, 15-летняя девушка, 2010 года, погибла. Ее родители получили травмы и были госпитализированы. Для психологической поддержки пострадавших специалисты ГСЧС оказали помощь шести жителям общества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские военные инструкторы помогут немецким вооруженным силам подготовиться к возможной защите от агрессии России против НАТО до 2029 года.



